Kostka brukowa na cmentarzu to bardzo popularne rozwiązanie, które pomaga utrzymać czystość wokół nagrobków. Wygląda estetycznie, dopóki w szczelinach nie pojawi się mech, trawa i chwasty. Jednym ze sposobów rozprawienia się z nimi jest użycie sody oczyszczonej. Mech, kępki trawy czy chwasty, które dopiero wyrastają w szczelinach pomiędzy płytkami, można posypać proszkiem i odczekać kilka dni. Najlepiej zrobić to w słoneczny dzień, wtedy chwasty szybciej uschną. Jednak jeśli rośliny są mocno zakorzenione, lepiej jest użyć mikstury z octem.

Mieszam w proporcji 2:1 i usuwam mech z kostki na cmentarzu. Porządki na Wszystkich Świętych

Ocet to jeden z najtańszych i skutecznych środków do usuwania chwastów z kostki brukowej. Mlecze, trawa, a nawet mech znikną po jego zastosowaniu. Oprysk z octu zmieszanego z wodą przygotowujemy w proporcjach 2:1, czyli dwie porcje octu na jedną porcję wody. Gotową miksturę z octu i wody przelewamy do atomizera, następnie spryskujemy mech lub liście i zielone części roślin wyrastających w szczelinach kostki brukowej. Cześć chwastów szybko zniknie, inne będą powoli usychać. Zabieg warto wykonywać minimum raz w tygodniu. Po miesiącu odrastających roślin będzie znacznie mniej. Taki oprysk będzie najskuteczniejszy, jeśli wykonamy go w słoneczny dzień o poranku. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i użyty do zwalczania chwastów raczej nie powinien jej uszkodzić. Jednak skład materiałów użytych do produkcji płytek bywa różny, dlatego warto wcześniej zrobić test. W tym celu można spryskać mało widoczny fragment kostki i przekonać się, jak zachowa się tworzywo.

