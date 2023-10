Robisz to na cmentarzu? Najesz się wstydu. Najgorsze zachowania na 1 listopada

Wymieszaj 2 składniki i wsyp do muszli. Gruba warstwa kamienia i zacieki znikną w 30 minut. Sposób na czyszczenie toalety z kamienia

Wszystkich Świętych już za kilka dni. To jedno z najważniejszych świąt dla wielu Polaków. Tego dnia odwiedzają groby zmarłych bliskich, modlą się za ich dusze, zapalają znicze i kładą kwiaty. Niestety wiele z nas popełnia na cmentarzu wpadki, przez które może najeść się wstydu przed krewnymi. Czego nie powinno się robić podczas odwiedzania grobów 1 listopada? Przede wszystkim Wszystkich Świętych to czas zadumy i modlitwy za zmarłych. Dlatego największą wpadką jest głośne śmianie się na cmentarzu i żartowanie. Również głośne rozmowy nie są wskazane. Innym ludziom może to naprawdę przeszkadzać. Przed wejściem na teren nekropolii warto także wyciszyć telefon i nie odbierać połączeń w czasie modlitwy nad grobem.

Poradnik na Wszystkich Świętych. Tego nie zabieraj na cmentarz

Po pierwsze wykluczone jest zabieranie ze sobą pupila - psa, czy kota. Ich obecność może być kłopotliwa dla innych osób odwiedzających nekropolię. Drugą kwestią są rowery - 1 listopada najczęściej na cmentarzach pojawiają się tłumy ludzi. Przemieszczanie się rowerem wówczas będzie raczej niemożliwe, a wręcz niebezpieczne dla innych. trzecią rzeczą, której zdecydowanie nie powinno zabierać się na cmentarz jest jedzenie. Tu bardziej chodzi o spożywanie posiłku bezpośrednio nad grobami.

Największy grób świata, mogiła w powietrzu i cmentarz, na którym pochowano ojca Macieja Kurzajewskiego. Niezapomniani