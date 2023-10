i Autor: shutterstock

Porządki na cmentarzu

Wlej cztery łyżki do wody i umyj nagrobek. Skutecznie pozbędziesz się wosku z płyty

Julia Lindi 14:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak pozbyć się wosku z płyty nagrobka? Przed 1 listopada wiele osób zadaje sobie to pytanie. Najczęściej właśnie wtedy większość osób robi porządki na cmentarzu, przygotowując groby bliskich do dnia Wszystkich Świętych. Jeśli na nagrobku zauważymy rozlany wosk, możemy się go łatwo pozbyć domowym sposobem.