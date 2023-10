i Autor: Shutterstock

Porządki na cmentarzu

Wymieszaj te 2 składniki i idź na groby bliskich. Ta domowa pasta rozpuści najgorszy brud. Sposób na czyszczenie nagrobków

Zbliża się 1 listopada więc wielu Polaków już teraz przygotowuje groby na to święto - udaje się na cmentarze, czyści nagrobki bliskich z jesiennych liści, błota i zastygniętego wosku. Jak ułatwić sobie to zadanie? Wypróbuj domową pastę do czyszczenia grobu. Wymieszaj ze sobą te dwa składniki i wyczyść nimi nagrobek. Nawet najgorszy brud się rozpuści w kilka minut.