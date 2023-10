Ogrodnicy mają swój sposób na chryzantemy w doniczce. Zastosuj je, a kwiaty będą długo kwitły

Chryzantemy w doniczce postoją dłużej, jeśli zwrócimy uwagę na kwiaty już w momencie zakupu. Eksperci podkreślają także, że jeśli wiemy, jak przechowywać chryzantemy w doniczce, czy w ogrodzie, to te wieloletnie kwiaty zakwitną także w kolejnych sezonach. Sprawdź złotą radę ogrodnika na to, by chryzantemy zakwitły także za rok.

Chryzantemy. Cena w 2023 będzie wyższa niż w ubiegłych latach

Chryzantemy w 2023 roku mogą kosztować około 10 -15 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Plantatorzy tłumaczą to inflacją, wyższymi kosztami energii, doniczek i sadzonek. W zależności od gatunku oraz wielkości kwiatów cena wynosi od 10 do 90 zł. Zdecydowanie najwięcej zapłacą ci, którzy zakupy zostawią na ostatnią chwilę, czyli 1 listopada i zdecydują się kupić kwiaty przed cmentarzem.

Chryzantemy w doniczce. Jak kupować i przechowywać, żeby dłużej kwitły?

Żeby dobrze przechować chryzantemy w doniczce i nie martwić się, czy wytrzymają na cmentarzu, przede wszystkim musimy zwróci uwagę na kondycje kwiatów, które kupujemy. Ważne są także odmiany. Możemy wybierać w mnogości kolorów i wielkości. Jednak najlepszą odmianą na cmentarz będą chryzantemy drobnokwiatowe np. rubra, raja lub havel rurki. Długo i obficie kwitną, a dodatku są najbardziej mrozoodporne. Dobrze znoszą także jesienne deszcze. Jeśli postawimy na chryzantemy wielkokwiatowe, których pąki przypominają piękne kule, musimy liczyć się z tym, że na cmentarzu nie postoją długo. Te kwiaty mają niską odporność na mróz i deszcz. Szybko więdną i zamiast zdobić grób, raczej go oszpecają. Jeśli kupimy chryzantemy kilka dni wcześniej, można przechowywać je na balkonie, pod warunkiem, że temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 10 stopni. W ten sposób uchronimy kwiaty przed dużą różnicą temperatur. Kwiaty najlepiej ustawić na jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym stanowisku. Inaczej szybko przekwitną. Nie wolno także zapominać o podlewaniu – ziemia powinna być lekko wilgotna.

Chryzantemy w doniczce. Sposób ogrodników na zimowanie chryzantem

Chryzantemy w doniczce mogą zakwitnąć także za rok, jeśli odpowiednio je przechowasz. Zimowanie chryzantem zależy od odmiany, ale mrozoodporne gatunki można posadzić w większych skrzynkach lub donicach balkonowych. Najlepiej zrobić to, gdy jeszcze kwitną i zapewnić im próchniczną, żyzną ziemię i regularne podlewanie. Jeśli temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza, trzeba je przenieść do pomieszczenia, w którym temperatura nie przekracza 15 stopni Celsjusza. Można także obłożyć donice kartonem i styropianem. Po pierwszych przymrozkach trzeba ściąć kwiaty, a rośliny zabezpieczyć gałązkami z drzew iglastych. Podobnie postępujemy z chryzantemami w gruncie. Wiosną, konieczne jest zasilenie nawozem do roślin kwitnących. W czasie suszy kwiaty trzeba obficie podlewać. Jeśli chcemy posadzić chryzantemy doniczkowe w ogrodzie najlepiej to zrobić z końcem czerwca, a najpóźniej w październiku. Jeśli chcemy, by obficie kwitły — co dwa lata przesadzamy chryzantemy w nowe miejsce.

