i Autor: Shutterstock

Wszystkich Świętych

Mogą wyprzeć chryzantemy. Kapusta na grobie przetrwa całą zimę. 1 listopada Wszystkich Świętych

Zbliża się Wszystkich Świętych, jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Tego dnia zapalamy znicze na grobach bliskich zmarłych i ozdabiamy je kwiatami. Do tej pory nie9zaprzeczalnie na grobach rządziły chryzantemy. Jednak jest roślina, która może skutecznie je wyprzeć. To kapusta. Nie dość, że wygląda obłędnie, to na dodatek jest w stanie przetrwać całą zimę.