Kiedy zobaczysz go na cmentarzu, strzeż się. To zły znak dla Ciebie i bliskich. Przesądy na 1 listopada

Kiedy zobaczysz go na cmentarzu, strzeż się. To zły znak dla Ciebie i bliskich

Przesądy i wierzenia towarzyszą Polakom od wielu pokoleń. Jedni w nie wierzą, inni podchodzą raczej z dystansem i uśmiechem. Z pewnością każdy z nas słyszał choć jeden przesąd o pechu, czy ślubie. Jednak nie każdy wie, że istnieją również wierzenia dotyczące Wszystkich Świętych. 1 listopada zbliża się wielkimi krokami i z tego względu wielu Polaków już teraz przygotowuje się do tego święta. Wszystkich Świętych to ważne święto dla Polaków. Odwiedzamy wtedy groby swoich zmarłych bliskich, modlimy się za ich dusze, zapalamy znicze. Podczas wizyty na cmentarzu i modlitwy za dusze zmarłych bliskich, powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli zobaczysz ten znak na cmentarzu to wiedz, że to bardzo zły omen. Chodzi o wronę lub kruka. Kiedy na cmentarzu go zauważysz to zachowaj czujność.

Co oznacza kruk na cmentarzu? Przesądy i wierzenia

Czarny kruk lub wrona to ptak, który w wielu sytuacjach wywołuje u nas niepokój. Najgorszym znakiem jest jednak wtedy, gdy ujrzymy go na cmentarzu. Przesądy i wierzenia staropolskie mówią, aby zachować wtedy czujność. Kruk lub wrona na cmentarzu oznacza, że prawdopodobnie niedługo otrzymamy złe wieści dotyczące nas lub naszych bliskich. Kruk ma zwiastować problemy ze zdrowiem, natomiast wrony są zapowiedzią konfliktu w rodzinie.

