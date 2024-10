Zamiast proszku wsypuję 100 g do wody i namaczam firany. Po praniu są śnieżnobiałe i pachnące. Pranie firanek

Zamiast proszku wsypuję 100 g do wody i namaczam firany. Po praniu są śnieżnobiałe

Białe firanki mają tendencję do żółknięcia. To efekt osadzania się na nich kurzu, tłuszczu, smogu oraz działania promieni słonecznych. Dlatego tak ważne jest, aby raz na kilka tygodni zdjąć je z karnisza i wrzucić do pralki. I wówczas pojawia się pytanie, jak prać firanki, aby były białe? Warto przed wsadzeniem brudnych firanek do pralki je otrzepać z kurzu i namoczyć. W ten sposób pozbędziemy się pierwszej warstwy zabrudzeń, tłuszczu i kurzu. Do miski wlewamy ciepłą wodę, wsypujemy do niej 100 g sody oczyszczonej i odrobinę płynu do naczyń. Płyn do naczyń rozpuści tłuste plamy, natomiast soda wybieli materiał i usunie zabrudzenia. Umieszczamy w misce firanki i pozostawiamy na pół godziny. Po takim namaczaniu można prać firanki w pralce.

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Przestrzegając tej zasady zapobiegniesz ich zniszczeniu, a na pewno dokładnie je upierzesz. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

W czym prać firanki, aby nie szarzały?

W czym prać firanki, aby były białe? Przede wszystkim korzystajmy z detergentów, które są do tego przeznaczone. Kupimy je w każdej drogerii, a są naprawdę skuteczne w zwalczaniu zżółknięć na białych firankach, a do tego ułatwiają ich prasowanie. Natomiast, gdy nie mamy w domu proszku do prania firanek, możemy wykorzystać środki, znane naszym babciom. Do proszku do prania najlepiej dodać sody oczyszczonej. Do dozownika wsypujemy proszek do prania z dodatkiem sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Ustawiamy co najmniej 2-krotne płukanie.

