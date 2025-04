Nowe przejście dla pieszych w Warszawie. Powązkowska z zebrą. Ruszył przetarg

Strzały i wybuchy w Warszawie. Helikoptery nad miastem, na ulicach uzbrojone pojazdy! Co się dzieje?

Warszawa. Nowa zebra na Powązkowskiej

Południowa i północna strona ul. Powązkowskiej w Warszawie przeżywają prawdziwy boom urbanizacyjny. Powstają nowe osiedla, sklepy, punkty usługowe. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób potrzebuje bezpiecznie przekroczyć ulicę. Jak podkreśla ZDM:

„Południowa i północna strona ul. Powązkowskiej intensywnie się urbanizuje. Wzdłuż tej arterii powstały nowe osiedla mieszkaniowe, których partery często zajmują lokale usługowe. Taki rozwój urbanistyczny zwiększa potrzebę bezpiecznego przekraczania ulicy przez pieszych. Obecnie najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się w znacznej odległości, co zmusza mieszkańców do nadkładania drogi lub niebezpiecznego przekraczania jezdni w niedozwolonych miejscach. Chcemy to zmienić, budując nową zebrę między ul. Rydygiera a ul. Krasińskiego.”

Obecnie najbliższe przejścia dla pieszych są oddalone od siebie, co zmusza ludzi do ryzykownego przekraczania jezdni w niedozwolonych miejscach. Nowa zebra ma to zmienić!

Nowe przejście dla pieszych na Powązkowskiej

Nowe przejście dla pieszych na ul. Powązkowskiej będzie wyposażone w nowoczesne rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników:

sygnalizacja świetlna z akomodacją – dopasowująca się do natężenia ruchu,

przejazd rowerowy – prowadzący na drogę wewnętrzną po drugiej stronie ulicy,

detektory ruchu i kasety przyciskowe – dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

integracja z systemem zarządzania ruchem – dla płynności i bezpieczeństwa.

Kiedy ruszą prace?

W przetargu wpłynęły trzy oferty, które obecnie są analizowane przez ZDM. Wybrany projektant będzie miał 8 miesięcy na opracowanie projektu od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że już niedługo powinny ruszyć dalsze prace nad realizacją tego ważnego projektu!

Na stronie ZDM dostępna jest mapa z lokalizacjami nowych przejść dla pieszych wyznaczonych od 2014 roku, a także tych w trakcie realizacji i planowanych na kolejne lata. Warto sprawdzić, co się dzieje w Twojej okolicy!