Spłonęła zabytkowa dzwonnica na warszawskim Kamionku. Czy da się ją odbudować? Konserwator nie ma wątpliwości

We wtorek spłonęła zabytkowa dzwonnica na warszawskim Kamionku. To 208-letni obiekt, będący najstarszym drewnianym zabytkiem na Pradze. Czy doszło do podpalenia? Ten wątek bada policja. Głos w sprawie pożaru zabrał obecny na miejscu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Czy dzwonnicę na Kamionku da się odbudować?