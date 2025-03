Warszawa bez barier. Powstanie pochylnia dla pieszych i rowerzystów

Warszawa. Przyczółek Grochowski będzie wygodniejszy

Przyczółek Grochowski to ważny węzeł komunikacyjny w Warszawie. Niestety, do tej pory osoby z niepełnosprawnościami miały utrudniony dostęp do niektórych części tego obszaru. Schody, stanowiące najprostsze połączenie między ul. Ostrobramską a ul. Kinową, były dla nich barierą nie do pokonania. Władze miasta postanowiły rozwiązać ten problem i ogłosiły przetarg na budowę pochylni.

Otwarcie ofert nastąpiło pod koniec stycznia. Wpłynęło siedem propozycji, a ceny wahają się od 4 mln 284 tys. zł do 8 mln 442 tys. zł. Teraz komisja przetargowa dokona analizy ofert i wybierze najkorzystniejszą. Wykonawca, który zostanie wybrany, będzie miał 24 tygodnie na realizację inwestycji od momentu podpisania umowy.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Remont dwóch mostów w Warszawie! Szykuje się gigantyczny chaos Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pochylnia na Przyczółku Grochowskim ułatwi życie mieszkańcom

Nowa pochylnia w Warszawie ma powstać po północno-wschodniej stronie węzła drogowego, w pobliżu łącznicy prowadzącej z al. Stanów Zjednoczonych do ul. Kinowej. Będzie ona dostosowana do potrzeb pieszych i rowerzystów. Ciąg pieszo-rowerowy poprowadzi po wiadukcie, rozpoczynając się przy istniejącym przejściu podziemnym, gdzie znikną utrudniające poruszanie się schody.

Do wiaduktu od strony ul. Kinowej będzie prowadził wyremontowany chodnik oraz nowa droga dla rowerów, która połączy się z istniejącą infrastrukturą rowerową w okolicy ul. Rozłuckiej. Wzdłuż ul. Ostrobramskiej ciąg pieszo-rowerowy rozdzieli się na chodnik i drogę dla rowerów, kończącą się przejazdem przez ul. Międzyborską.

Warszawa bez barier – priorytet miasta

Likwidacja barier architektonicznych to jeden z priorytetów władz Warszawy. Przetarg na budowę pochylni na Przyczółku Grochowskim to już trzecie podejście do tematu. Poprzednie oferty były albo zbyt drogie (od 7 do 9 mln zł), albo nie spełniały wymogów formalnych. Tym razem sytuacja wygląda znacznie lepiej – dwie oferty opiewają na kwotę poniżej 5 mln zł.

W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji, które ułatwiły życie osobom z niepełnosprawnościami. Przykładem może być przebudowa wiaduktu na Przyczółku Grochowskim, podczas której odnowiono chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i perony przystankowe. Perony zostały podwyższone do poziomu 16 cm, co ułatwia wsiadanie do autobusów. Przebudowano również schody po północnej stronie wiaduktu, dostosowując je do obowiązujących norm.

W zeszłym roku wybudowano nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu ul. Ostrobramskiej z ulicami Grenadierów i Poligonową, zastępując dotychczasową kładkę. Zakończono także prace na pl. Na Rozdrożu, gdzie zamontowano windy na perony przystankowe i wyznaczono naziemne przejścia dla pieszych.