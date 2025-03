Tysiąc drzew na minutę! Ekipa "Super Expressu" i Radia Eska sadziła drzewa z Lasami Państwowymi

− Sadzenie drzew nie jest lekkie dla kogoś, kto na co dzień pracuje przy komputerze, ale satysfakcja ogromna! − mówią reporterzy „SE” - Piotr Lis i „Radia Eska” - Anna Galica

1000 drzew na minutę. Tyle sadzą Lasy Państwowe

Lasy Państwowe co roku sadzą w całym kraju 500 mln drzew, co daje średnio 1000 sadzonek na minutę. W miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się około 13 młodych. Ekipa grupy TIME S.A. będzie miała „swoje” dęby w Celestynowie.

– Korzenie muszą być dobrze przysypane, skierowane w dół i solidnie dociśnięte ziemią. Drzewa sadzimy w rządkach, w odpowiednich w około 110-centymetrowych odstępach między sadzonkami – instruował dziennikarzy Artur Dawidziuk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów, który już ćwierć wieku przepracował w lasach i przy lasach i, jak szacuje, sam zasadził kilkaset tysięcy drzew. - Dokładnie nie liczyłem - śmieje się. - My teraz pracujemy na tym, co zrobili nasi pradziadkowie. I róbmy tak, by nasze wnuki nie wstydziły się tego, co im zostawimy – zwraca uwagę nadleśniczy.

Nasze „Super Expressowe” dęby zobaczymy w pełnej krasie dopiero za 15-20 lat.

Artur Dawidziuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk od 25 lat pracuje w lasach i przy lasach. Zaczynał pracę od biura urządzania lasu w Lasach Państwowych. A od 16 lat pracuje w nadleśnictwie Celestynów. - W swoim życiu z pewnością zasadziłem kilkaset tysięcy drzew. Ale nie liczyłem – śmieje się

Lasy Państwowe: Dbanie o las to długofalowa troska o ekosystem

Jak usłyszeliśmy podczas akcji, dbanie o las to nie tylko sadzenie drzew, ale długofalowa troska o ekosystem. W górach głównym problemem jest chorujący świerk, a w rejonie Warszawy - monokultury sosnowe, które trzeba zastępować bardziej odpornymi gatunkami, takimi jak dąb czy buk. – W zeszłym roku mieliśmy 63 tys. hektarów odnowień drzewostanu w całym kraju – mówi Anna Choszcz-Sendrowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Problemem są też pożary, zwłaszcza wiosną i latem, gdy zaczyna się wypalanie traw. – 15 marca ruszyły patrole monitorujące zagrożenie pożarowe. Nasz system ochrony jest jednym z najlepszych w Europie, ale to prawda, wiosną sytuacja jest wyjątkowo trudna – podkreśla Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W ubiegłym roku na początku wiosny na Mazowszu nie było dnia bez pożaru, który nie zagrażałby lasom. W tym roku niestety, sytuacja zaczyna się powtarzać.

Każdy może pomóc leśnikom w sadzeniu lasu. Szczegóły akcji są na stronie www.lasy.gov.pl.