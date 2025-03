Wsyp kilka łyżek do wody i umyj płytki balkonowe. Ta mieszanka usunie wszystkie zabrudzenia po zimie, a płytki balkonowe będą gotowe na wiosnę. Czyszczenie płytek balkonowych

Wsyp to do wody i dokładnie wymieszaj. Wyczyści płytki balkonowe na błysk

Zanim weźmiesz ulubioną książkę oraz herbatę i rozsiądziesz się na balkonie ciesząc się pierwszymi promykami słońca musisz dokładnie wyczyścić cały balkon. Po zimie wymaga on gruntownego wyczyszczenia. Przez długie, zimowe miesiące zabrały się na nim ogromne ilości brudu. Jedna z głównych czynności jest wyczyszczenie płytek balkonowych. Po zimie pokryte są one dużą ilością brudu. Przygotuj się, że jedno mycie może nie wystarczyć i konieczne będzie powtórzenie tej czynności.

Do czyszczenia płytek balkonowych świetnie sprawdzą się domowe sposoby. Pozwolą Ci one zaoszczędzić na detergentach i dokładnie usuną cały brud zalegający na płytkach. Najczęściej polecanym sposobem na czyszczenie płytek balkonowych jest soda oczyszczona. Posiada ona rewelacyjne właściwości czyszczące, rozpuszcza trudne zabrudzenia, a także działa przeciwbakteryjnie, dzięki czemu masz pewność, że płytki balkonowe będą dokładnie wyczyszczone. Do miski z ciepłą (ale nie gorącą) wodą wsyp kilka czubatych łyżek sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną mieszanką przemyj płytki balkonowej. Używaj płaskiego mopa, dzięki temu unikniesz rozcierania się brudu i ograniczysz ryzyko powstawania zacieków oraz smug. Jeżeli jedno mycie będzie niewystarczające to powtórz tą czynność. Pamiętaj jednak, by wymienić wodę na świeżą. Przemywając płytki balkonowe brudną wodę jedynie rozetrzesz po nich cały brud.

Innym sposobem na czyszczenie płytek balkonowych jest ocet. W rewelacyjny sposób odświeża on czyszczone powierzchnie i usuwa brzydkie zapachy. Ocet świetnie sprawdzi się na czyszczenie trudnych zabrudzeń. Wystarczy, że wymieszasz go z wodą w równych proporcjach i przemyjesz płytki balkonowe. Dla wielu osób zapach octu jest drażniący, jednak stosowanie go na zewnętrznych powierzchniach sprawi, że nieprzyjemny aromat szybko się ulotni.

