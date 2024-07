MPK Kraków pokazało odnowioną scanię CR111M

Odrestaurowana scania CR111M w czwartek, 25 lipca została zaprezentowana przez krakowskie MPK. Ten konkretny model został wyprodukowany w 1978 roku i był użytkowany przez jednego z operatorów realizujących przewozy dla Storstockholms Lokaltrafik do początku lat 90. XX w. Następnie został odsprzedany prywatnemu użytkownikowi, który przez kilka lat eksploatował go jako ruchome kino. W ostatnich latach pozyskało go szwedzkie stowarzyszenie miłośników historycznych pojazdów, które ponownie go uruchomiło.

- Autobusy szwedzkiego producenta Scania są dobrze znane krakowskim pasażerom. Przez wiele lat MPK SA w Krakowie eksploatowało je na wielu liniach. Stacjonowały głównie w zajezdni Płaszów, gdzie przez pewien czas były jedyną marką eksploatowanych autobusów. Warto podkreślić, że kolekcja historycznych pojazdów komunikacji miejskiej należąca do MPK SA w Krakowie, to efekt ponad trzydziestoletniej pracy wielu pracowników i miłośników krakowskich autobusów i tramwajów. Jest to obecnie największa i najciekawsza taka kolekcja w Polsce. Staranność i dbałość o szczegóły podczas renowacji sprawiają, że praca poświęcona na odtworzenie jest doceniana przez wielu odbiorców. Efektem są zamówienia z innych miast na wykonanie podobnych prac. MPK SA remontowało historyczne pojazdy nie tylko dla polskich odbiorców z Gdańska, Poznania czy Wrocławia, ale także zagranicznych - z niemieckich, francuskich oraz szwedzkich miast - informuje krakowskie MPK. Poniżej dalsza część artykułu.

Autobusy Scania 111 zostały sprowadzone do Krakowa w latach 1991-92. Pod Wawel trafiło ponad 50 tego typu maszyn. Nie były one jednak nowe, lecz używane. Wcześniej, w latach PRL-u stanowiły obiekt pożądania operatorów publicznej komunikacji. Po Krakowie jeździły autobusy z ponad 20-letnią historią, które pomimo swojego wieku i tak uchodziły za nowoczesne.

- Posiadały automatyczną skrzynię biegów oraz fotokomórki przy drzwiach. Jednym z mankamentów tych pojazdów był brak otwieranych okien - pisze KMK Kraków. W Krakowie ostatnie scanie 111 wycofano z ruchu w 1998 r.

