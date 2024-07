Policja nie ma już do nich siły. Wjeżdżają, gdzie chcą. Pojawił się komunikat po arabsku

Abp. Marek Jędraszewski od 2016 roku sprawował funkcję metropolity krakowskiego. Podczas swojej wieloletniej bytności w stolicy Małopolski niechlubnie wsławił się m.in. przyczyniając się do nagonki na osoby LGBT, w której chętnie brał udział ramię w ramię z byłą kuratorką oświaty Barbarą Nowak. To on używał wobec osób nieheteronormatywnych określenia "tęczowa zaraza", czy "ideologia", przekonywał, że aktywiści uczą masturbacji kilkuletnie dzieci, a bycie gejem czy lesbijką porównywał do nazizmu i stalinizmu.

— Marsze zwolenników ideologii LGBT mają antychrześcijański charakter. Mówią: patrzcie, robimy, co chcemy, i żyjemy dalej, grom z jasnego nieba nie spadł na nas, nic nam się nie stało, a zatem Boga nie ma. Analogicznie myśleli i sowieccy bolszewicy, i niemieccy naziści, którzy mordowali ludzi Kościoła lub wysyłali ich do obozów koncentracyjnych i do łagrów — twierdził w 2019 roku abp Marek Jędraszewski w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”.

Kraków. Happening pod Oknem Papieskim. Tak żegnano abp. Marka Jędraszewskiego

Abp. Marek Jędraszewski skończył ostatnio 75 lat. To standardowy wiek, w którym duchowni przechodzą na emeryturę. Z tej okazji krakowianie i krakowianki urządzili happening pod Oknem Papieskim, przy ul. Franciszkańskiej 3. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 21.37 od odśpiewania "Barki". Później zaśpiewano abp. Jędraszewskiemu jeszcze Życzymy, życzymy" i na pożegnanie "Ale to już było". Nie zabrało także wymownych transparentów, na których znalazły się takie hasła, jak "Szczeźnij na tej luks emeryturze, a specjalny krąg piekła już na ciebie czeka", czy "A idźże do tego swojego diabła".

— Jesteśmy tutaj, bo nie chcemy dzielenia Polaków. Bez względu na to czy jesteśmy wierzący, czy nie. Bo ta buta i arogancja władz kościelnych jest nie do zniesienia. Mimo wszystko arcybiskupowi życzymy życzliwości, może na emeryturze się uda — powiedziała Marta, organizatorka happeningu. — Niech to pożegnanie będzie nauczką dla innych biskupów, którzy podlizują się władzy, nieważne, czy tej z lewa, czy z prawa. Którzy traktują państwo jako swoje poletko, mimo że katolicy w Polsce wcale nie są już większością, a Polska nie jest krajem wyznaniowym — dodała organizatorka.

