Polskie Malediwy? To jedno z najpiękniejszych miejsc w Małopolsce. Jest jedno ale

To jedno z najciekawszych miejsc w Małopolsce, ale nie wolno tam wchodzić. "To nie są Malediwy"

Baśniowe krajobrazy "magicznego lasu" pod Olkuszem przyciągają turystów. Choć jest to jedno z najciekawszych i najbardziej tajemniczych miejsc Małopolski, to obowiązuje tam zakaz wstępu. Powodem są groźne zapadliska, które doprowadziły do degradacji drzewostanu oraz runa leśnego. Ze względu na wystąpienie katastrofy geologicznej władze Nadleśnictwa Olkusz wprowadziły zakaz wstępu na obszar zagrożony wystąpieniem zapadlisk, obowiązujący do końca 2024 r.

Zakaz obejmuje część terenów leśnictwa Pomorzany i Żurada. To tereny znajdujące się w obrębie gminy Olkusz, gminy Klucze oraz gminy Bolesław.

- To nie są Malediwy, ani pojezierze, ani kąpielisko, ani magiczny zalany las. Nie jest to też Normandia czy Holandia. Jest to teren, na którym zjawiska hydrologiczne i geologiczne zachodzą dynamicznie, a ich występowanie sprawia, że może być tu niebezpiecznie. Zdecydowanie odradzamy wycieczki w teren teren i przypominamy, że objęty jest zakazem wstępu - informuje Nadleśnictwo Olkusz. Poniżej dalsza część artykułu.

Co zwiedzać zamiast "magicznego lasu"?

Zakaz wstępu do "magicznego lasu" nie oznacza, że ta część Małopolski nie jest atrakcyjna turystycznie. Inne miejsca warte odwiedzenia poleca Nadleśnictwo Olkusz:

- W ten wakacyjny czas dobrze jest sobie przypomnieć o innych terenach Nadleśnictwa Olkusz, niż tylko zalewiska, zapadliska i osuwiska, o których ostatnio tak głośno. Jeśli szukacie wytchnienia od słońca, pragniecie pustych prawie szlaków, "resetu" głowy w zieleni to.... z pewnością Rezerwat Góra Stołowa jest dla Was. I pobliski Pazurek też. I Dolina Udorki... I odległe lasy Leśnictwa Sierbowice i Żarnowiec - informuje Nadleśnictwo Olkusz.

