Meghan Markle przyłapana z szychą z Hollywood! "Cała promieniała"

Meghan Markle przyłapana w japońskiej restauracji z hollywoodzką szychą. Książę Harry został w domu z dziećmi

Meghan Markle po odejściu z brytyjskiej rodziny królewskiej nadal nie może znaleźć sobie miejsca w showbiznesie i ma fatalną prasę. Od ucieczki Meghan i księcia Harry'ego z Wielkiej Brytanii minęły już cztery lata, a ich kariera tkwi w miejscu. Ostatnio proponowano Markle powrót do serialu "Suits", w którym swojego czasu zrobiła karierę i zdobyła popularność rolą Rachel Zane, ale odmówiła, chcąc być raczej producentką. To się jednak nie udało. Meghan woli brnąć w podcasty, niż wracać do seriali, choć jej audycja Archetypes została odwołana przez Spotify po jednym sezonie. Ostatnio związała się z Lemonada Media i tam zamierza kontynuować ten cykl. A może jednak Hollywood znów zapragnie Meghan? Mogą na to wskazywać nowe sensacyjne pogłoski o Markle! Księżna była widziana w modnej restauracji sushi z prawdziwą hollywoodzką szychą. Meghan była wyraźnie rozpromieniona, a jej męża księcia Harry'ego nigdzie nie było widać...

Będzie nowy wywiad u Oprah Winfrey lub wielka rola w Hollywood? Meghan szaleje ze szczęścia

Czyżby szykował się wielki powrót Meghan do Hollywood? Radosna mina księżnej Sussexu może wskazywać na to, że jej najnowsze spotkanie było czymś więcej, niż rutynową biznesową gadaniną. Osoba, z którą się spotkała, to producentka Terry Wood pracująca m.in. dla Oprah Winfrey. To ona odpowiadała za słynny wywiad, którego Meghan i Harry udzielili u Oprah, atakując rodzinę królewską. Możliwe, że Terry będzie współpracować z Meghan nad drugim sezonem jej podcastu, ale kto wie, może szykuje się kolejny sensacyjny wywiad lub rola w Hollywood na miarę ambicji księżnej?! Po wyjściu z japońskiej restauracji pani objęły się serdecznie, tak jakby właśnie zostały najlepszymi przyjaciółkami lub ubiły intratny interes.

Sonda Myślisz, że Meghan wróci do gry? Tak Nie Może za jakiś czas

Princess Meghan,The Duchess of Sussex was with Terry Wood, the executive Vice President of Oprah's Harpo Productions company . #MeghanMarklehttps://t.co/wiL4HHbgsZ pic.twitter.com/Jcuq9NoGab— The Powers (@NyakioR) February 23, 2024

QUIZ. Co wiesz o Meghan Markle? Tylko dla znawców brytyjskiej rodziny królewskiej! Pytanie 1 z 10 Meghan Markle prowadziła bloga o nazwie "The Tig". Skąd taka nazwa? To imię ulubionego psa Meghan Nazwa pochodzi od ulubionego wina Meghan To trzy pierwsze litery imion przyjaciół Meghan Dalej