Serial "Suits" wraca! Grała w nim Meghan Markle. Zobaczymy ją na ekranie?!

Będzie nowa odsłona serialu "W garniturach", w którym grała Meghan Markle! Daily Mail ujawnia, czy w "Suits. LA" zobaczymy żonę księcia Harry'ego

Kiedy książę Harry w 2016 roku poznał Meghan Markle, była ona średnio znaną aktorką, która swoją najbardziej znaczącą rolę zagrała w serialu o życiu prawników. W tasiemcu "W Garniturach" przyszła księżna Sussexu wcielała się w rolę Rachel Zane, ambitnej praktykantki w kancelarii prawnej, która zaczyna romans z jednym z pracowników. Kiedy nadszedł czas zaręczyn z księciem, Meghan Markle musiała porzucić karierę aktorską, ponieważ jej kontynuowania zabraniała etykieta obowiązująca w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak pamiętamy, na początku 2020 roku Meghan i Harry porzucili pałacowe życie i wynieśli się do USA. Meghan jednak nie wróciła do aktorstwa. Czy to ma szansę się zmienić?

Closer: "Netflix nie ma problemu z płaceniem Meghan siedmiu cyfr za odcinek, jeśli zgodzi się wrócić"

Jak zapewniał jesienią 2023 roku magazyn Closer, serial "Suits" wróci, a Meghan Markle może w nim wystąpić. Osoba z hollywoodzkich kręgów powiedziała dziennikarzom: „Tego lata serial zyskał zupełnie nową publiczność ["Suits" obejrzały tego lata 3 miliardy widzów na Netflixie], a twórcy są gotowi wrócić do pracy. Netflix nie ma problemu z płaceniem Meghan siedmiu cyfr za odcinek, jeśli zgodzi się wrócić". Czy Meghan Markle wystąpi w nowym sezonie serialu "W garniturach"? Daily Mail uzyskał ekskluzywne informacje!

Z powrotu Meghan do aktorstwa nici! Chciała być producentką, ale została odrzucona? Archewell zaprzecza

Meghan Markle nie pojawi się w nowej serii "W garniturach" – wynika z informacji Daily Mail. Podobno producenci faktycznie kontaktowali się z nią i proponowali "idealną rolę", ale ona od początku podkreślała, że nie chce być w "Suits. LA" (tak nazywa się nowa odsłona tasiemca) aktorką, tylko producentką i zaangażować w tworzenie tasiemca swoją firmę Archewell. "Meghan jasno dała do zrozumienia, że nie chce być aktorką. Ale Archewell próbował przebić się jako firma produkcyjna. NBC porzuciła ten pomysł" - mówi brytyjskim dziennikarzom anonimowe źródło. Tymczasem inne źródła, zbliżone do Archewell stanowczo temu zaprzeczają i twierdzą, że firma nie była zainteresowana produkcją "Suits".

