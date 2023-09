Znany aktor opublikował nieznane seksowne fotki Meghan Markle! Pisał, że tęskni! Zdjęcia już zniknęły z sieci

To on urządził strzelaninę w Rotterdamie! "Neonazista torturujący króliki"

Tak wyglądała Meghan Markle w czasach "Suits"! Kazała dawnemu koledze z planu skasować te zdjęcia?

Zanim Meghan Markle poznała księcia Harry'ego i została księżną Sussexu, była średnio znaną aktorką. Grała w komediach romantycznych, a popularność przyniosła jej jedna z głównych ról w serialu "Suits" ("W Garniturach"), opowiadającym o perypetiach pracowników kancelarii prawnej. Meghan od 2010 roku wcielała się tam w rolę Rachel Zane, seksownej praktykantki i studentki prawa, która podbija serce kolegi z biura, Mike'a Rossa. Ostatni odcinek "Suits" został wyemitowany w 2018 roku, miesiąc przed ślubem z księciem Harrym. Potem Meghan nie mogła już grać, ponieważ zabraniała tego pałacowa etykieta. Teraz droga do kariery w Hollywood jest dla niej znów otwarta, lecz nadal nic nie słychać o nowych rolach księżnej. Ktoś postanowił jednak przypomnieć przeszłość Meghan. To właśnie serialowy Mike Ross, czyli aktor Patrick J. Adams. Dawny kolega z planu serialu "Suits" opublikował parę nieznanych kadrów pokazujących kulisy planu. Meghan gnie się w kuszących pozach! Leży na podłodze, na kanapie, opiera się o ścianę, spogląda w obiektyw zmysłowym wzrokiem. A serialowy Mike Ross pisał, że tęskni... "Bądźmy poważni. Poważnie. Tęsknię za moimi przyjaciółmi. Za każdym z nich" - podpisał serię zdjęć, a to, kto się na nich znajdował nie pozostawiało wątpliwości w kwestii tego, za kim tęskni najbardziej. "Ta studnia jest głęboka" - dodawał enigmatycznie aktor.

Dawny kolega Meghan z serialu przeprasza za publikację jej starych zdjęć. Twierdzi, że skasował je z powodu... strajku aktorów

Zdjęcia jednak nie zagrzały miejsca na Instagramie. Zostały szybko skasowane! A aktor zaczął... przepraszać za ich publikację. "Przez ostatnich kilka dni głupio i bezmyślnie pozwoliłem, aby podróż za wspomnieniami z Suits odciągnęła mnie od bardzo realnej i ciągłej walki, którą wszyscy w @sagaftra nadal toczą, starając się zdobyć realistyczną rekompensatę i ochronę na miarę XXI wieku. To było żenujące przeoczenie, za które niezmiernie przepraszam. Jestem wdzięczny tym, którzy delikatnie i szybko mnie poprawili. Nie mogę się doczekać kontynuowania walki w nadchodzących dniach i tygodniach” – napisał, nawiązując do trwającego strajku aktorów. Ale w internecie aż wrze. Wielu internautów uważa, że to Meghan Markle kazała dawnemu koledze skasować stare zdjęcia! Oficjalnego komentarza książęcej pary w tej kwestii brak.

Sonda Trzymasz stronę Meghan czy Pałacu? Meghan Pałacu

Did someone get a snotty email from Meghan? I think so……. https://t.co/YAlkZpnFXW— 𝓜𝓾𝓻𝓴𝔂 𝓜𝓮𝓰 (@MurkyMegPodcast) September 28, 2023

It gets better! She made him apologize! Lmaohttps://t.co/07i7ryHGQ8— Faye Hausendorff (@FayeH321) September 28, 2023

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej

Sonda Jesteś Kate czy Meghan? Jaki jest twój wynik? Kate Meghan