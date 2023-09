Meghan Markle i Harry "prowadzą osobne życia". Ujawniono powód kryzysu!

Meghan Markle i książę Harry mają różne cele w życiu. Ona podpisała kontrakt z gwiazdorską agencją, on chce siedzieć w domu z dziećmi

Czy Meghan Markle i książę Harry naprawdę przeżywają poważny kryzys małżeński, a może to tylko złośliwe plotki i tak naprawdę ich miłość kwitnie? Jedno jest pewne - pogłoski krążą i nie uciszyło ich wspólne pojawienie się małżonków podczas Invictus Games, igrzysk dla weteranów wojennych organizowanych przez Harry'ego. Teraz na ten gorący temat wypowiedziała się biografka królewska Emily Andrews, która udzieliła wywiadu dla Woman Magazine. Komentatorka pałacowego życia ujawniła, co według źródeł zbliżonych do książęcej pary najbardziej ją teraz dzieli. Jak się okazuje, nie są to żadne zdrady ani kłótnie o sensacyjną autobiografię "Spare", a zupełnie różne cele w życiu, jakie postawili przed sobą Meghan Markle i książę Harry. Chociaż para „szczyci się nierozerwalną więzią”, to ostatnio Meghan i Harry „często byli osobno” i „wiedli oddzielne życia”. Według Emily Andrews dzieje się tak, ponieważ „Meghan woli 'patrzyć w przyszłość' w budowaniu swojej nowej marki lifestylowej, podczas gdy Harry jest bardziej 'koncentrowany na przeszłości'”.

"Byłby o wiele szczęśliwszy siedząc w domu z dziećmi i pracując charytatywnie, ale zdecydowanie nie tego Meghan chce już teraz od życia”

Meghan zdaniem komentatorki pałacowego życia marzy o zarobieniu milionów na projektach w żaden sposób nie związanych już z brytyjską rodziną królewską i właśnie dlatego niedawno podpisała kontrakt z hollywoodzką agencją talentów William Morris Endeavour reprezentującą największe gwiazdy, takie jak Adele i Serena Williams. Tymczasem Harry ma niebawem polecieć do Afryki, by kręcić tam nowy film dokumentalnego dla Netflixa o Invictus Games. „Meghan chce odejść od bycia księżną i założyć własną, globalną markę. Harry jednak niekoniecznie lubi popularność i byłby o wiele szczęśliwszy siedząc w domu z dziećmi i pracując charytatywnie, ale zdecydowanie nie tego Meghan chce już teraz od życia” – powiedziała "królewska ekspertka" magazynowi Woman.

Meghan Markle and Prince Harry 'living separate lives' in marriage, says expert https://t.co/q10MmUkowr— The Mirror (@DailyMirror) September 26, 2023

