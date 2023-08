Meghan Markle wróciła na Instagrama! Tak wygląda jej nowe konto. Ani słowa o księciu Harrym

Tajemnicza śmierć w rezydencji byłego prezydenta! "Co mają do ukrycia?"

Meghan Markle wróciła na Instagrama. Żona księcia zarobi miliony?

Meghan Markle nie zrobiła wielkiej kariery po powrocie z brytyjskiej rodziny królewskiej do Stanów Zjednoczonych. Nie wróciła do aktorstwa, jej umowa ze Spotify została zerwana, a liczne doniesienia mówiły o braku kreatywności i profesjonalizmu Sussexów. Czy teraz nastąpi wreszcie tak upragniony przełom? Meghan Markle ma nowy pomysł na swoją karierę po opuszczeniu brytyjskiej rodziny królewskiej i może zarobić na tym miliony - pisze Daily Mail. Pomysł ten nie jest jednak tak do końca nowy. Meghan Markle przed poznaniem księcia Harry'ego święciła triumfy w mediach społecznościowych i świecie lifestylowych blogów. Teraz wróciła na Instagrama! Pojawiło się tam konto @meghan, na którym na razie jest tylko zdjęcie profilowe przedstawiające różowe piwonie, ulubione kwiaty Markle. Źródło zbliżone do Meghan potwierdziło dla DM, że profil faktycznie należy do niej. Na razie ma 82 tysiące obserwatorów. Nieźle jak na profil, na którym nie ma jeszcze żadnych postów. Według DM Meghan może zarobić nawet do miliona dolarów za jeden wpis reklamowy.

Meghan Markle była już blogerką. Bloga The Tig musiała zamknąć z powodu rodziny królewskiej

Zanim Meghan Markle w lipcu 2016 roku poznała księcia Harry'ego, była średnio znaną aktorką, popularną głównie dzięki roli przebojowej Rachel w serialu Suits. Poza grą w serialach i filmach Meghan Markle zajmowała się też prowadzeniem internetowego bloga. The Tig był zbiorem ładnych zdjęć i opisów restauracji, przepisów kulinarnych czy prywatnych zwierzeń aktorki. Gdy w 2017 roku oficjalnie zaręczyła się z księciem Harrym, musiała zamknąć The Tig, ponieważ etykieta zabrania pracującym członkom rodziny królewskiej aktywności w mediach społecznościowych czy reklamowania różnych produktów. Dziś Meghan od trzech lat mieszka już z mężem i dziećmi w USA, a rodzina królewska to dla niej tylko temat do rozmów z mediami, ale nie reaktywowała swojego bloga.

Who exactly is talking about it? https://t.co/HQN4hbF1bV— 𝓜𝓾𝓻𝓴𝔂 𝓜𝓮𝓰 (@MurkyMegPodcast) August 26, 2023

