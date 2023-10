Meghan Markle wraca do aktorstwa?! "Zarobi milion dolarów za odcinek serialu"

Meghan Markle może wrócić do serialu "Suits". Netflix jest gotów płacić jej milion dolarów za jeden odcinek

Kiedy książę Harry w 2016 roku poznał Meghan Markle, była ona średnio znaną aktorką, która swoją najbardziej znaczącą rolę zagrała w serialu o życiu prawników. W tasiemcu "W Garniturach" przyszła księżna Sussexu wcielała się w rolę Rachel Zane, ambitnej praktykantki w kancelarii prawnej, która zaczyna romans z jednym z pracowników. Kiedy nadszedł czas zaręczyn z księciem, Meghan musiała porzucić karierę aktorską, ponieważ jej kontynuowania zabraniała etykieta w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak pamiętamy, na początku 2020 roku Meghan i Harry porzucili pałacowe życie i wynieśli się do USA. Meghan jednak nie wróciła do aktorstwa. Aż do teraz?

"Netflix nie ma problemu z płaceniem Meghan siedmiu cyfr za odcinek, jeśli zgodzi się wrócić"

Closer plotkuje, że podobno żona księcia Harry'ego planuje powrót do aktorstwa, a nawet do tego samego serialu, w którym grała, gdy poznała księcia Harry'ego - "W Garniturach". Meghan Markle jest teraz o wiele bardziej sławna, niż w 2017 roku, kiedy zakończyła karierę aktorską, może więc liczyć na gwiazdorską stawkę. Jak zapewnia Closer, osoba z hollywoodzkich kręgów powiedziała: „Tego lata serial zyskał zupełnie nową publiczność ["Suits" obejrzały tego lata 3 miliardy widzów[+], a twórcy oryginalnego serialu są gotowi wrócić do pracy. Netflix nie ma problemu z płaceniem Meghan siedmiu cyfr za odcinek, jeśli zgodzi się wrócić. Nie wyklucza, że pieniądze będą nie do odparcia, ale nie jest to obecnie jej priorytet”.

Meghan Markle could get $1 million per episode if Suits makes Netflix comeback.https://t.co/z2F2S1xhUi pic.twitter.com/WcURw0MsGF— Mirror TV (@MirrorTV) October 10, 2023

