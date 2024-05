Dom z "Kevina samego w domu" na sprzedaż! Istnieje naprawdę i możesz go mieć

Dom z filmu "Kevin sam w domu" wystawiony na sprzedaż! Jeśli masz miliony, możesz żyć jak Kevin i mieć tłum turystów w ogródku każdego dnia

Święta Bożego Narodzenia bez Kevina to coś, co dla wielu jest nie do wyobrażenia. Kolejne pokolenia zachwycają się kultowym filmem "Kevin sam w domu" z 1990 roku. W filmie cała rodzina podczas świątecznego wyjazdu zapomina w rozgardiaszu o jednym z dzieci, 8-letnim Kevinie. Chłopiec budzi się sam jeden w wielkiej rodzinnej rezydencji w Chicago i musi radzić sobie sam - i radzi sobie, między innymi pokonuje w boju dwóch włamywaczy nieudaczników... Jednym z najbardziej baśniowych elementów filmu o Kevinie jest luksusowy dom, w którym Kevin został sam na Święta. Ogromna rezydencja to marzenie wielu! Jak się okazuje, ten piękny dom został właśnie wystawiony na sprzedaż po raz pierwszy od 12 lat. Ile kosztuje?

Rezydencja kosztuje ponad 20,5 miliona złotych. Willa ma powierzchnię niemal 900 metrów kwadratowych

Niestety, trzeba mieć sporą sumę pieniędzy, by stać się właścicielem domu z filmu o Kevinie. Rezydencja kosztuje 5,25 milionów dolarów, czyli ponad 20,5 miliona złotych. Willa o powierzchni niemal 900 metrów kwadratowych znajduje się na eleganckich przedmieściach Chicago w stanie Illinois pod adresem 671 Lincoln Avenue i została zbudowana w 1921 roku. Kilka lat temu została wynajęta dla turystów. Od tamtej pory dom wyremontowano i w środku nie jest już niestety tak, jak w filmie. Ale na pewno jakiś bogaty kinoman urządzi tam sobie przytulne gniazdko!

Sonda Oglądasz ten świąteczny klasyk, czy już masz dość Kevina? Ten film nigdy mi się nie znudzi! Ile razy można pokazywać to samo!? Nigdy tego nie widziałem/am Lubię ten film, ale nie oglądam go co roku

Kevin McCallister’s iconic ‘Home Alone’ house can be yours — now on sale for $5.25M https://t.co/BadKvtPIJg pic.twitter.com/MyJGSVcozM— New York Post (@nypost) May 27, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Filmy PRL. My podpowiadamy, ty zgadujesz Pytanie 1 z 10 Krem, pociąg, szarada Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Dziewczyny do wzięcia Miś Dalej