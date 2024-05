Tak teraz wygląda Mikołaj Roznerski. Gwiazdor M jak miłość zmienił się nie do poznania! O co tu chodzi?!

Nie żyje Jan Ptaszyn Wróblewski, postać absolutnie kultowa nie tylko dla miłośników jazzu. Jakby tragicznych wiadomości było mało, dzień przed śmiercią jazzmana odszedł Jacek Zieliński, legendarny wokalista i instrumentalista zespołu Skaldowie. Informację o śmierci słynnego Ptaszyna przekazała jego rodzina z profilu artysty na Facebooku. Wzruszająco pożegnała muzyka także radiowa Trójka. - Dotarła do nas niezwykle smutna informacja. Odeszła ikona polskiego jazzu i legendarny radiowiec w jednej osobie - Jan Ptaszyn Wróblewski. Przez lata popularny "Ptaszyn" rozkochał w jazzie całe pokolenia Słuchaczy. Zadebiutował w 1956 roku na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie w zespole Krzysztofa Komedy. Później współtworzył tak ważne w historii gatunku formacje, jak m.in. Jazz Believers, Kwintet Andrzeja Kurylewicza czy Polish Jazz Quartet - czytamy we wpisie. Dzień później rodzina ujawniła, jak wyglądały ostatnie lata życia Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

Jak umierał Jan Ptaszyn Wróblewski? Śmierci w planach raczej nie miał

Kulisy są niezwykle poruszające. Słynny muzyk właściwie do końca był bardzo aktywny. Miał też muzyczne plany. Niestety nie uda mu się już ich zrealizować. - Dziękujemy wszystkim za kondolencje, słowa wsparcia i otuchy oraz za pomoc w tych chwilach. Dziękujemy Programowi 3 PR z którym związany był od lat 60., za wzruszające wspomnienie. Poinformujemy w tymże miejscu o terminie ostatniego pożegnania Ptaszyna - informuje rodzina ikony polskiego jazzu. Jak umierał Jan Ptaszyn Wróblewski? Śmierci w planach raczej nie miał. - Dziękujemy lekarzom szpitala Grodziskiego i Grochowskiego, którzy dali Ptaszynowi kilka dodatkowych lat. Ptaszyn postanowił bowiem odejść na swoich warunkach - "w drodze", a nie kończąc karierę, choć stan zdrowia od dawna nakazywał przerwanie wszelkiej aktywności. Był zły, że musi odwołać udział w koncercie w Olsztynie. Na biurku zostały nuty przygotowane do występu w Warszawie za półtora tygodnia i świeżo zakupione nowe stroiki, a w aktówce płyty i opis do kolejnych "Trzech Kwadransów Jazzu", które planował nagrać w sobotę - czytamy w informacji zamieszonej na profilu Ptaszyna na Facebooku.

