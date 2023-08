Britney Spears się rozwodzi! Sensacyjne kulisy rozstania!

TMZ: Britney Spears i Sam Ashgari rozwodzą się. Między para miało dochodzić do awantur i bijatyk. Trzeci mąż Britney chce podważyć intercyzę

To miała być miłość jak z bajki, która ukoi Britney Spears i da jej wymarzone szczęście. Gwiazda wiele w życiu przeszła i wydawało się, że trzecie małżeństwo będzie już ostatnim. Lecz niestety, jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom TMZ, Britney właśnie rozstała się na dobre z mężem Samem Ashgarim. Według tych doniesień kulisy rozstania gwiazdy z trzecim małżonkiem są sensacyjne. Między awanturującą się parą podobno dochodziło nawet do bijatyk, padły oskarżenia o zdradę, jakiej według modela i trenera fitness miała dopuścić się gwiazda, a teraz szykuje się wielka wojna o pieniądze. Sam zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Od miesięcy niemal nie mieszka w domu, a zdaniem amerykańskich dziennikarzy rozwód jest kwestią czasu, zaś wniosek chce złożyć Sam. Powodem rozstania ma być nie tylko plotka o zdradzie, ale i dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

Britney Spears uwolniona spod kurateli. Nowe życie gwiazdy

W 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przeszła załamanie nerwowe. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu artystki, a kuratelę nad jej majątkiem powierzył jej ojcu. Po latach wyszło na jaw, że Jamie Spears kontrolował córkę pod każdym względem, podsłuchując ją, kierując jej karierą, podając jej potajemnie środki antykoncepcyjne i decydując nawet o kolorze ścian w jej pokoju. Po nagłośnieniu sprawy zajął się nią sąd. Gdy pozwolił Britney zmienić prawnika, to otworzyło jej drogę do wolności. Sędzia oficjalnie zniósł kuratelę ojca we wrześniu 2020 roku.

Sonda Czy wśród twoich znajomych ktoś się rozwiódł? Znam wiele takich osób Znam, ale to jedna-dwie osoby Nie

Britney Spears has gathered top Hollywood divorce attorney, Laura Wasser, and the lawyer who helped end her conservatorship, Matthew Rosengart, for her divorce from Sam Asghari. Sam is reportedly trying to contest their prenup to get more money from her. pic.twitter.com/6c4YfySqGf— Pop Base (@PopBase) August 17, 2023

QUIZ. Jak dobrze znasz teksty polskich piosenek z ostatnich lat? Pytanie 1 z 12 Czyim dobytkiem są pomarańcze w pustej szklance? Piotra Cugowskiego Piotra Kupichy Pawła Domagały Dalej