i Autor: AP Bezos, Sanchez

Jeff Bezos się żeni

Najbogatszy pan młody w dziejach i rekordowa intercyza! Kulisy ślubu stulecia

To będzie rekordowy ślub! Jeff Bezos (60 l.) poprosił ukochaną Lauren Sanchez (54 l.) o rękę, a ona powiedziała "tak". Jak pisze "Page Six", trzeci najbogatszy obecnie człowiek świata to zarazem najbogatszy pan młody w dziejach, zaś intercyza, jaką podpisze podobno z prezenterką, również pobije rekordy...