Trzeci najbogatszy człowiek świata się żeni! Zobacz wybrankę Jeffa Bezosa

Jeff Bezos zaręczony z Lauren Sanchez! Trzeci najbogatszy człowiek świata wart 139 miliardów dolarów znów bierze ślub

To będzie ślub roku, a może nawet stulecia! To już pewne - Jeff Bezos (60 l.) się żeni. Co prawda teraz miliarder znajduje się zaledwie na trzecim miejscu listy najbogatszych ludzi świata, ale przez lata okupował sam jej szczyt. Założyciel Amazon i Blue Origin ujawnił podczas przyjęcia Vanity Fair w Cannes, że poprosił swą ukochaną Lauren Sanchez (54 l.) o rękę, a ona powiedziała "tak"! Na palcu Lauren dumnie nosi teraz ogromny pierścionek zaręczynowy z 20-karatowym diamentem, z pewnością godny szczytów listy Bloomberg Billionaires Index. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się ślub, ale na pewno będzie na bogato, imprezowo i w towarzystwie postaci z pierwszych stron gazet! Jak donoszą amerykańskim mediom znajomi pary, Bezos i Sanchez są zakochani po uszy i nie mogą oderwać od siebie rąk podczas romantycznego rejsu nowym, wartym pół miliarda dolarów jachtem Bezosa po Morzu Śródziemnym.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos. Historia miłości, rozwodu i skandalu. Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez, prezenterka telewizyjna Fox, producentka filmowa i pilotka oraz Jeff Bezos zaczęli spotykać się w atmosferze skandalu, kiedy założyciel Amazon był jeszcze żonaty z MacKenzie Bezos. Plotki mówią o tym, iż Lauren Sanchez i Bezos poznali się jeszcze w 2018, a może nawet 2016 roku. W 2018 roku Jeff Bezos i macKenzie Bezos ogłosili separację, a kiedy rozwiedli się, KacKenzie na krótko została najbogatszą kobietą świata dzięki podziałowi majątku. Nie przeszkodziło to Bezosowi zarobić kolejnych kilkudziesięciu miliardów dolarów i wskoczyć na pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi świata. Dziś znajduje się na miejscu trzecim ze 139 miliardami dolarów, zaś na pierwszym Bernard Arnault (192 mld dol), na drugim Elon Musk (180 mld dol).

For four years, Lauren Sánchez has been quietly working behind the scenes to help Amazon founder and her now fiancé, Jeff Bezos, strategically give away his vast wealth to a variety of causes https://t.co/IIjepQDjBg— CNN (@CNN) May 24, 2023

Newly-Engaged Jeff Bezos, Lauren Sanchez Head Back to Superyacht in Cannes https://t.co/sl3F1F8ZW4— TMZ (@TMZ) May 24, 2023

