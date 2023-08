Britney zdradzała męża z gosposiem i ogrodnikiem?! "Co najmniej dwóch"

Britney Spears się rozwodzi. Nowe, sensacyjne fakty. Mąż oskarża gwiazdę o zdrady z męskimi pracownikami rezydencji

To będzie jeden z najbardziej sensacyjnych i burzliwych rozwodów w dziejach showbiznesu! I wszystko wskazuje na to, że po pierwszym trzęsieniu ziemi w rezydencji sławnej piosenkarki napięcie będzie tylko rosnąć. Przypomnijmy - w zeszłym tygodniu Sam Ashgari (29 l.), od roku mąż Britney Spears (41 l.), potwierdził plotki o rozstaniu z żoną i rozwodzie. Wkrótce TMZ zaczął publikować coraz bardziej szokujące doniesienia na temat kulis rozstania. Według amerykańskiego portalu o showbiznesie Sam Ashgari wysuwa wobec piosenkarki coraz poważniejsze oskarżenia. Według relacji trenera fitness Britney od dawna go biła, pewnego razu rzuciła się na niego, gdy spał. Sam Ashgari miał też złapać żonę na zdradzie i sfilmować ją w "kompromitującej sytuacji" z jednym z pracowników ich rezydencji. Był co najmniej jeden pracownik, którego Britney zatrudniała nie tylko do pielęgnowania trawnika i napraw domowych. Innemu podobno kazała filmować się nago...

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Teraz szykuje się wielka wojna o pieniądze. Sam zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Od miesięcy niemal nie mieszka w domu. Powodem rozstania ma być nie tylko plotka o zdradzie, ale i dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

