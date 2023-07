Britney Spears w bikini na koniu! Jest mowa o wielkich emocjach

Putin dojdzie do "krajów bałtyckich i do Warszawy"? Rosjanin podaje warunek

Co porabia Britney Spears podczas wakacji 2023? Pomyka w bikini na koniu! Ekscentryczna piosenkarka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami wrażeniami z pierwszych chwil w siodle. Najpierw na Instagramie gwiazdy pojawił się film, potem z niewiadomych względów zniknął, ale zostało jedno zdjęcie. "Mój pierwszy raz na koniu i to było dosłownie szalone!!! Oczywiście starałam się być opanowana!!! Ale byłam taka podekscytowana!!!" - wykrzyczała w opisie do filmu Britney. Potem zostawiła jedno zdjęcie już bez opisu, za to z ikonkami... pudelków. Nie sposób nie zauważyć, że Britney nadal występuje na Instagramie jako "Maria River Red". Ponad pół roku temu obwieściła fanom, że zmienia imię na właśnie takie.

Britney Spears uwolniona spod kurateli. Nowe życie gwiazdy

W 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przeszła załamanie nerwowe. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu artystki, a kuratelę nad jej majątkiem powierzył jej ojcu. Po latach wyszło na jaw, że Jamie Spears kontrolował córkę pod każdym względem, podsłuchując ją, kierując jej karierą, podając jej potajemnie środki antykoncepcyjne i decydując nawet o kolorze ścian w jej pokoju. Po nagłośnieniu sprawy zajął się nią sąd. Gdy pozwolił Britney zmienić prawnika, to otworzyło jej drogę do wolności. Sędzia oficjalnie zniósł kuratelę ojca we wrześniu 2020 roku. Britney latem 2022 roku wzięła ślub z trenerem fitness Samem Ashgarim. Od zakończenia kurateli wielokrotnie wrzucała na Instagrama całe serie swoich gołych zdjęć, a fani wielokrotnie wyrażali niepokój o jej stan psychiczny.

