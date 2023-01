Poważne obawy o Britney Spears! Zmieniła imię na Czerwona Rzeka, teraz jej Instagram nie działa

Britney Spears zniknęła! Wcześniej zmieniła imię i pisała o wskakiwaniu w ogień. Media społecznościowe skasowane. Niepokój o los gwiazdy

Gdzie jest Britney Spears (42 l.)? Z piosenkarką znowu dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Można podejrzewać, że przeżywa jakiś kryzys psychiczny. Parę dni temu opublikowała na swoim koncie na Instagramie dziwny wpis. Ogłosiła, że... zmienia imię. Nie jest już żadną Britney, tylko River Red, czyli... Czerwona Rzeka. Cokolwiek to znaczy. "Zmieniłam imię na River Red!!! Ale ogień jest tam, gdzie świeci... By na niego patrzeć i skoczyć prosto w niego bez strachu!!!" - napisała, pozując w czerwonej bluzce z logo Coca-Coli. "Britney słonko, Czerwona Rzeka? Co się stało?" - dopytywali fani. Dziś, 25 stycznia rano, Instagram Britney Spears, czy też River Red Spears, w ogóle nie działał. Cała strona została skasowana lub zablokowana. Fani są coraz bardziej zaniepokojeni. Wcześniej po internecie krążyły dziwne teorie, zgodnie z którymi prawdziwa Britney zniknęła w tajemniczych okolicznościach już dawno temu, a ta, która od jakiegoś czasu pokazuje się w mediach społecznościowych, to sobowtór. Inni zastanawiają się, czy piosenkarka nie znalazła się na odwyku lub w szpitalu psychiatrycznym.

Britney Spears uwolniona spod kurateli. Nowe życie gwiazdy

W 2008 roku Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak przeszła załamanie nerwowe. Sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu artystki, a kuratelę nad jej majątkiem powierzył jej ojcu. Po latach wyszło na jaw, że Jamie Spears kontrolował córkę pod każdym względem, podsłuchując ją, kierując jej karierą, podając jej potajemnie środki antykoncepcyjne i decydując nawet o kolorze ścian w jej pokoju. Po nagłośnieniu sprawy zajął się nią sąd. Gdy pozwolił Britney zmienić prawnika, to otworzyło jej drogę do wolności. Sędzia oficjalnie zniósł kuratelę ojca we wrześniu 2020 roku. Britney latem zeszłego roku wzięła ślub z trenerem fitness Samem Ashgarim. Od zakończenia kurateli wielokrotnie wrzucała na Instagrama całe serie swoich gołych zdjęć.

