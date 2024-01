Szok! Britney Spears sfotografowana całkiem naga na plaży. "Właśnie wylądowałam"

Elon Musk przyjedzie do Auschwitz. Czarnek zaprasza go do Wąsika i Kamińskiego. "Niech świat się dowie"

Britney Spears rozebrała się do naga na plaży! Pokazała absolutnie wszystko w Polinezji francuskiej. Potem wszystko zniknęło!

Trudno już zliczyć nagie zdjęcia, które Britney Spears wrzuca na Instagrama. Choć teoretycznie nagość jest w mediach społecznościowych zabroniona, najwyraźniej nie dotyczy to gwiazd. Zarówno Britney, jak i choćby Madonna nie dostały jeszcze bana za eksponowanie nagich pośladków i biustów na Instagramie. Britney, zresztą w przeciwieństwie do Madonny, zakrywa swe wdzięki ledwo widocznymi, rysunkowymi gwiazdkami czy kwiatkami. Tak zrobiła i tym razem. Pokazała na Instagramie kompletnie nagie zdjęcie. "Właśnie wylądowałam w Polinezji Francuskiej!!!" - podpisała je. Potem opublikowała filmik z tańcami, a następnie... zablokowała dostęp do swojego Instagrama, czyniąc swoje konto prywatnym. Czy ci, którzy mówią, że piosenkarka ma znowu problemy psychiczne, mają rację, a może w tym wszystkim nie ma nic dziwnego?.. Być może po prostu Britney Spears ma za dużo wolnego czasu, co może się niebawem zmienić, bo jak głoszą plotki, grube ryby z branży muzycznej chcą skłonić ją do nagrywania nowych piosenek. Dotychczas Britney deklarowała, że nigdy nie wróci do showbiznesu.

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Britney Spears nie jest jednak całkowicie beztroska. Musi szykować się jednak na burzliwe finalizowanie małżeństwa. Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Powodem rozstania była nie tylko plotka o zdradzie piosenkarki, ale i tego rodzaju dziwne zachowanie gwiazdy, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

