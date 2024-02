Britney Spears romansuje z gosposiem! Gwiazda w wielkim niebezpieczeństwie?

Britney Spears zakochana po uszy w swoim młodszym gosposiu! Kryminalna przeszłość 37-latka nie przeszkadza piosenkarce

Życie miłosne Britney Spears to prawdziwy diabelski młyn! Gwiazda latem rozstała się z trzecim mężem Samem Ashgarim (29 l.), a teraz wróciła do pana gosposia, z którym przyłapał ją podobno mąż! Przypomnijmy - wszystko zaczęło się latem ubiegłego roku. Mąż Britney potwierdził wtedy plotki o rozstaniu z żoną i rozwodzie. Według relacji trenera fitness przytaczanych w TMZ gwiazda od dawna go biła, Sam Ashgari miał też złapać żonę na zdradzie i sfilmować ją w "kompromitującej sytuacji" z jednym z pracowników ich rezydencji. Był co najmniej jeden pracownik, którego Britney zatrudniała bynajmniej nie tylko do pielęgnowania trawnika i napraw domowych. Ashgari dawno się wyprowadził, a Britney zachwalała w sieci życie singielki i raz po raz rozbierała się do naga na oczach internautów. W końcu temperament piosenkarki sprawił, że nie mogła już dłużej wytrzymać z dala od mężczyzn. Niestety, postanowiła wrócić do pana gosposia. Czemu niestety? Bo jak ujawniają właśnie amerykańskie media, Paul Richard Soliz (37 l.) ma kryminalną przeszłość i kilka wyroków, w tym za nielegalne posiadanie broni.

"Jej zespół wierzy, że w pewnym momencie będzie czegoś od niej chciał lub skrzywdzi ją"

To podobno nie przeszkadza zakochanej coraz bardziej gwieździe. Jak ujawnia US Weekly, Britney i Paul spędzają razem po kilka nocy w tygodniu, ale piosenkarka chce więcej i więcej. Źródło US Weekly stwierdziło: "Nie podoba jej się, gdy on odchodzi. Britney czuje, że zasługuje na więcej uwagi". Sytuacja budzi zaniepokojenie zespołu gwiazdy. "Jej asystenci nie chcą [Paula] w pobliżu; dali to jasno do zrozumienia od pierwszego dnia. Ona jest z natury miła i hojna, ale on niczego nie chce. Naprawdę troszczy się o nią jako o osobę. [Ale] jej zespół menadżerski prawdopodobnie myśli, że chce zrobić coś podejrzanego. Jej zespół wierzy, że w pewnym momencie będzie czegoś od niej chciał lub skrzywdzi ją".

Rozwód Britney Spears. Będzie wojna o 70 milionów dolarów mimo intercyzy. Sam Ashgari chce ją podważyć

Sam Ashgari zamierza według TMZ podważyć zapisy w intercyzie, jaką podpisał przed ślubem w 2022 roku i chce dostać część około 70-milionowej fortuny żony. Od miesięcy nie mieszka w domu. Powodem rozstania ma być nie tylko plotka o zdradzie, ale i dziwne zachowanie Britney, która wielokrotnie wrzucała do sieci swoje nagie zdjęcia i zmieniła imię na River Red, co wywołało liczne spekulacje na temat jej zdrowia psychicznego. Sam Ashgari i Britney Spears wzięli ślub w czerwcu 2022 roku, 14 miesięcy temu, po sześciu latach związku. Pierwszym mężem gwiazdy był znajomy z dzieciństwa Jason Alexander. Ich małżeństwo zawarte w Las Vegas przetrwało... 55 godzin. Drugim mężem był raper Kevin Federline (2004-2007), Britney ma z nim dwóch nastoletnich synów.

Sonda Pamiętasz początki Britney Spears? Tak Nie

Britney Spears says 'being single is awesome' as she shuts down rumors she's still dating felon Paul Richard Soliz https://t.co/8uXw1i9bEV pic.twitter.com/x0GHlyVv8B— Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2024

QUIZ. Czy znasz piosenki z czołówek polskich seriali? 10/10 dla prawdziwych fanatyków! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. "Życie, życie jest..." Powieścią Nowelą Balladą Dalej