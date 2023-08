Agnieszka Włodarczyk w furii! Co ze ślubem z Robertem Karasiem?! "Bzdury"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś przeżywali ostatnio trudne chwile. Wszystko przez dopingową wpadkę sportowca. Do tego doszły jeszcze problemy z synem. Agnieszka Włodarczyk wylądowała z nim na SOR-ze! To jednak nie wszystko! Aktorka właśnie przeczytała "informacje" dotyczące jej ślubu z Robertem Karasiem. W artykule "Rewii" znalazł się niepokojący cytat. "Aga i Robert nie mają teraz głowy, by zajmować się ślubem. Niewykluczone, że wszystko odwołają, bo po prostu nie zdążą z organizacją. Roberta zajmują teraz zupełnie inne rzeczy. Musi odbudować swoją pozycję, odzyskać dobre imię, prowadzić rozmowy z nowymi sponsorami - miał powiedzieć informator "Rewii". O sprawie napisał też portal Pomponik. Agnieszka Włodarczyk wpadła w furię i odniosła się do tych "rewelacji". - Zdaje się, że wygrałam z Wami proces parę lat temu. A Wy nadal piszecie takie bzdury?!" - skomentowała partnerka Roberta Karasia. Co ciekawe o nowych "faktach" zaalarmowała Agnieszkę Włodarczyk jedna z fanek, która zaniepokoiła się sensacyjnymi doniesieniami. Mamy nadzieję, że wpis aktorki ją uspokoił. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

