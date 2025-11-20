Agnieszka Włodarczyk pochwaliła się teściową. Internauci byli w szoku. "Wygląda jak twój mąż w make-upie!"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś od blisko dwóch lat są oddanym małżeństwem, a zgraną parę tworzą jeszcze dłużej. Zakochani związali się w 2020 r. W lipcu celebrowali więc już piątą rocznicę związku. Choć małżonków dzieli spora różnica wieku - aktorka jest od sportowca starsza o 9 lat - to wcale im ona nie przeszkadza w codziennym życiu, wspieraniu się w zawodowych obowiązkach ani w wychowywaniu syna. Milan przyszedł na świat w 2021 r. i jest oczkiem w głowie rodziców.

Różnica wieku nie przeszkadza nie tylko zakochanym, ale nie ma też znaczenia dla ich bliskich. Okazuje się, że Włodarczyk ma doskonały kontakt z mamą Karasia. Ostatnio na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się wspólne zdjęcie pań. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na jedno - Karaś jest kopią swojej mamy!

Włodarczyk o teściowej. Pokazała wspólną fotkę

Agnieszka Włodarczyk w sieci pochwaliła się ujęciem, które narobiło zamieszania. Widać na nim aktorkę, która stała ramię w ramię z teściową. Obie pozowały uśmiechnięte i ubrane w jednakowe bordowe komplety.

Jaka to ulga, jak ma się dobre relacje z mamą męża. Nie lubię mówić z "teściową", raczej drugą Mamą. A u Was jak to wygląda? - pytała gwiazda.

Niektórzy internauci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat relacji z teściową, inni skupili na zdjęciu i wyglądzie mamy Karasia. Natychmiast zauważyli niezwykłe podobieństwo między Robertem a jego rodzicielką.

Internauci komentują

Internauci byli szczerze zaskoczeni tym, że mąż Włodarczyk wygląda jak klon pięknej mamy. Komentowali to żartobliwie:

"Dżizas, wygląda jak Twój mąż w make-upie ubrany w damskie rzeczy", "Myślałam, że to mąż przebrany", "Myślałam ze to Robert przebrany".

A co wy myślcie? Wspólną fotkę pań znajdziecie niżej.

