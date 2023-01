Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku w swoim domu w Józefowie. Niewielu wiedziało o jego problemach ze zdrowiem, dlatego tak wielu było zszokowanych jego odejściem. Aktor przegrał walkę z chorobą, jaka zaatakowała jego płuca. Poza tym do samego końca był bardzo aktywny zawodowo - na co dzień pracował w swoim Teatrze Kamienica oraz grał w "M jak miłość", gdzie wcielał się w ojca Magdy Marszałek-Budzyńskiej (Anna Mucha). Kiedy media dowiedziały się o śmierci Kamińskiego, sieć zalała lawina kondolencji nie tylko pogrążonych w smutku fanów, ale również kolegów z branży.

Kilka godzin po śmierci Emiliana Kamińskiego widzowie TVP Info mieli okazję posłuchać, co na temat jego kariery oraz samej osoby miała do powiedzenia Teresa Lipowska (86 l.). Aktorka nie ukrywała, że to, co wydarzyło się o poranku w drugi dzień świąt, bardzo ją dobiło.

- Był tak silny. Był cudownym człowiekiem, pasjonatem rzadko spotykanym w naszych czasach. Ja nie mówię tylko o teatrze, który wyciągnął z gruzów i doprowadził do świetności. (…) Zawsze na planie ["M jak miłość" - przy. red.] uśmiechnięty, zawsze przygotowany. Ja go bardzo, bardzo lubiłam. Dla Justyny to będzie jakaś koszmarna sprawa, jakiś szok. Ja nie wiem, jak będę z nią rozmawiać. Nie mogę przyjąć do siebie tej wiadomości, że go nie ma.

W chwili śmierci przy aktorze była wspomniana już wyżej jego żona, Justyna Sieńczyłło (54 l.), która pomimo żałoby pożegnała ukochanego w piękny sposób na chwilę przed rozpoczęciem sylwestrowego spektaklu na scenie w Teatrze Kamienica. Wiele osób zapewne zdziwił fakt, że placówka Emiliana Kamińskiego nie zawiesiła działalności na kilka dni. Wszystko było związane bowiem z ostatnią wolą zmarłego dyrektora.

Na żywo Pogrzeb Emiliana Kamińskiego Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na dole 10:55 Pogrzeb Emiliana Kamińskiego rozpocznie się o godz. 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie. "Super Express" będzie towarzyszyć wybitnemu i uwielbianemu przez Polaków aktorowi w ostatniej drodze. 11:31 Tak wygląda rodzinny grób Emiliana Kamińskiego. To tu spocznie aktor? Pierwotnie spekulowało się, że trumna z ciałem aktora zostanie pochowana w jego rodzinnym grobie w Józefowie. 12:01 Katarzyna Pakosińska miała na scenie wypadek! Pomógł jej Emilian Kamiński Śmiercią Emiliana Kamińskiego było wstrząśniętych wiele osób. Katarzyna Pakosińska podzieliła się nawet publicznie pewną historią, jakiej doświadczyła z aktorem. Kiedy była w potrzebie, mężczyzna stawał na głowie, aby jej pomóc. 12:23 Przed kościołem pojawiła się już siostra zmarłego, Dorota Kamińska (68 l.). 12:27 W sieci pojawiają się już pierwsze zdjęcia z uroczystości. Przed świątynią złożony został wieniec Mateusza Morawieckiego, z kwiatami w barwach polskiej flagi. 12:29 Na miejscu zbiera się coraz więcej żałobników. Wśród nich dostrzec można gwiazdy "Rancza" - serialowego Solejuka (Sylwester Maciejewski) oraz Więcławskiego (Grzegorza Wonsa).

