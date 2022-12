Co pisał do Joanny Szczepkowskiej?

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 roku nad ranem w wyniku choroby, jaka zaatakowała jego płuca. Widzowie nie ukrywali szoku, gdy dowiedzieli się o śmierci aktora, który był przecież aktywny zawodowo i występował chociażby w "M jak miłość". Bliscy mężczyzny zdążyli już podzielić się w sieci przepełnionymi smutkiem wpisami, w których podkreślali oczywiście, jak dobrym człowiekiem był Kamiński. O podzielenie się swoją historią związaną ze zmarłym pokusiła się także Katarzyna Pakosińska.

Katarzyna Pakosińska miała na scenie wypadek! Pomógł jej Emilian Kamiński

Katarzyna Pakosińska przybyła do studia Radia Zet, by opowiedzieć historię, jak wiele lat temu straciła zęba podczas występu. Gdy Emilian Kamiński dowiedział się o zdarzeniu, stanął na głowie, by pomóc koleżance.

- To było podczas koncertu w Węgorzewie. Miałam epizod, że występowałam w zespole rockowym. Wakacje. Jakoś tak mnie nakręciło, że chciałam z publicznością zrobić pogo, wyskoczyć ze sceny. Mikrofon został mi w statywie. Chciałam go strasznie wyszarpać. No i tak go szarpnęłam, że był strzał. Puf. Coś spadło białego. Nie miałam jedynki. Ale dośpiewałam. Łzy mi ciekły. Ukłoniłam się, wzięłam tego zęba i zbiegłam za kulisy. (...) - Emilian powiedział: "Zaczekaj, daj mi chwilkę". Zadzwonił do swojej koleżanki, która akurat pływała w Mikołajkach na jakimś jachcie. Ściągnął ją, zadzwonili do jakiejś pani, która miała w mieście swój gabinet stomatologiczny. Koleżanka wypożyczyła klucz od tej pani. Emilian wszystko pilotował. Przyjechałam o 10 rano i doklejono mi tego zęba. I do dzisiaj nawet gryzę orzechy - mogliśmy usłyszeć.

Podczas tej samej rozmowy aktorka podkreśliła, że przez ostatnich dziesięć lat miała z Emilianem Kamińskim naprawdę świetne relacje. Nazwała je "bardzo bliskimi", wręcz przyjacielskimi.

- Zawsze dzwonił pierwszy z życzeniami. Zawsze był tak bardzo elegancko nastawiony do wszystkich świąt i jubileuszy. Dzięki Emilianowi zrobiłam swój dyplom aktorski. Przykręcił mi śrubkę i mówił: "Kasia, już najwyższy czas zabrać się i zdać ten egzamin". Był takim bodźcem - dodała.

Emilian Kamiński zapisał się w sercach tak wielu ludzi, że publiczne kondolencje Katarzyny Pakosińskiej zapewne nie będą ostatnimi, o jakich w najbliższych dniach będzie dane nam czytać.

