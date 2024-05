Tak gwiazdy muzyki żegnają Jacka Zielińskiego. Łzy same cisną się do oczu

Tak gwiazdy żegnają Jacka Zielińskiego. Trudno powstrzymać łzy

Zmarły wieczorem 6 maja 2024 roku Jacek Zieliński był mistrzem wielu talentów. Współtwórca zespołu Skaldowie był kompozytorem, skrzypkiem, wokalistą, trębaczem, aranżerem, autorem teksów, piosenkarzem... To właśnie on stał za pomysłem nazwy zespołu, który dał Polakom tak wiele hitów. Do dziś nucimy "Cała jesteś w skowronkach", "Prześliczną wiolonczelistkę", "Medytacje wiejskiego listonosza", "Wiosnę", "Z kopyta kulig rwie". Nic dziwnego, że gwiazdy pożegnały swojego mistrza we wzruszających słowach.

Jako pierwsza o śmierci Jacka Zielińskiego poinformował zespół Piwnicy pod baranami na swoim profilu na Facebook-u. - Zmarł Jacek Zieliński, wielki polski artysta - współtwórca Skaldów - ale również nasz wielki Przyjaciel i kompozytor.

Gwiazdy, dla których Jacek Zieliński na zawsze pozostanie niedoścignionym mistrzem natychmiast pospieszyli z wyrazami żalu i szacunku. Sieć zalały też komentarze załamanych fanów.

- Kończy się pewna epoka, odchodzą wielcy. Dzisiaj pożegnał się z nami Jacek Zieliński, współtwórca Skaldów, wspaniały człowiek i artysta. Odpoczywaj w spokoju po tamtej stronie... - napisał Krzysztof Cugowski, wokalista Budki Suflera.

- Nie żyje Jacek Zieliński ze Skaldów, jest mi ogromnie przykro. Jestem zaszczycony, że mogłem wystąpić z tym legendarnym zespołem i zaśpiewać z panem Jackiem niecały rok temu w Krakowie. Skaldowie jesteście legendą! Kondolencje dla całej rodziny - dołączył Ralph Kamiński.

- Wybitny Muzyk, wspaniała Osoba. Kondolencje dla Krakowa, Bliskich, dla Andrzeja… - pożegnała mistrza Agata Passent.

- Tyle wspaniałych piosenek, koncertów, na których pod sceną z zachwytem słuchaliśmy zespołu Skaldowie, którego z Martą, jesteśmy absolutnymi fanami, tyle pięknych wspólnych spotkań, miłych słów i hotelowych balang… szczególnie utkwiła mi w pamięci ta, kiedy ja klęczałem przed Skaldami, a chłopaki mówili mi „Grzesiu, nawet my musieliśmy śpiewać, to Twoje „przeżyj to sam”… Jacku dziękujemy za Twoją wrażliwą duszę, wspaniałą muzykę, za Skaldów i za te wszystkie wspomnienia… Skowronki już od dzisiaj nie będą tak śpiewać, prześlicznej wiolonczelistce oczy się już tak samo nie zaświecą… a kulig nie będzie już pędził jak błyskawica… Smutny to dzień i wielka strata dla polskiej kultury… Wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich Jacka oraz fanów zespołu Skaldowie. Z wyrazami szacunku zespół Lombard - napisali na swoim profilu członkowie zespołu.

- Bardzo to jest przykry dzień dla polskiej muzyki. Nie żyje Jacek Zieliński ze Skaldów. Skaldowie to przecież potęga. Trudno zliczyć ilość niezapomnianych, ponadczasowych przebojów, które wylansowali, często pisanych przez wybitnych poetów piosenki. Z Jackiem Zielińskim miałem okazję kilka razy porozmawiać przy okazji opolskich festiwali, ostatni raz bodaj w 2015 roku, gdy @agata_mlynarska prowadziła Debiuty ze Skaldami. Znam wiele piosenek wyśpiewanych przez Jacka Zielińskiego, ale najbliższa mi jest “W żółtych płomieniach liści”. Prawie co roku wracam do tej piosenki w Opolskiej Starce, po festiwalu. Gra @uniatowski, a śpiewają wszyscy. Smutno… 🖤 - napisał na swoim instagramowym profilu marcinzgwiazdami.

Fani Skaldów i talentu Jacka Zielińskiego i Skaldów dołączyli się do wspomnień w niezwykle wzruszających słowach. Niektórzy wręcz użyli do swojego pożegnania słów z piosenek swojego mistrza i idola.

- ...dzisiaj,... chciałbym być dzieckiem ... całym w skowronkach - nie mogę, nie potrafię.🖤

- Wielki smutek i żal .Kolejny Idol moich wspaniałych, młodych lat odszedł na wieczny spoczynek .R.I.P. Kondolencje dla Rodziny i najbliższych.

- Ogromny żal. Odchodzą najwięksi polskich scen. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny i fanów. Niech Pan Jacek spoczywa w spokoju, a pamięć o Nim nigdy nie zginie... (*)

- Wychowałam się na piosenkach skaldów Wielki ból i wielka strata .niech spoczywa w spokoju.Niech nam tak pięknie gra dalej z góry.

- To wspaniały człowiek i Artysta to smutna wiadomosc Niech spoczywa w pokoju 🖤

- Piękny Człowiek, wspaniały artysta. Niepowtarzalny, ponadczasowy 🎵🎶

- Wsrod ptakow wielkie poruszenie...Ci odlatują, ci zostają...Dzięki za muzyczne wzruszenia...🥲

- Dopóki jesteś, jesteś ze mnąDzień jak kolęda się zaczynaŁagodną nutą, światłem sennymBladego świtu pajęczynąDopóki oczu jasne nieboOtwierasz co dnia jak ramionaDopóki jesteś, jesteś ze mnąW obłoki płynę, płynę, płonąc....