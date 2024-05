56-letnia Ewa Minge pręży smukłe ciało w kostiumie kąpielowym. Ależ z niej nastolatka!

Andrzej Chyra robił to na balkonie i stało się najgorsze! Stracił auto i pieniądze

Słono za to zapłaci

Ewa Minge już niedługo będzie obchodził 57 urodziny. Gwiazda w polskim show-biznesie obecna jest od lat, dlatego doskonale zdaje sobie sprawę, co zrobić, by wzbudzić zainteresowanie mediów. Niedawno zrobiła sobie krótki urlop. Wyjazd nie sprawił jednak, że zaprzestała dzielić się swoimi przemyśleniami czy "gorącymi" fotkami w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Ewa Minge o Dagmarze Kaźmierskiej: W pewnym momencie jej broniłam. Potem zmieniła zdanie?

Ewa Minge chwali się nienaganną sylwetką

Ewa Minge w mediach społecznościowych publikuje regularnie. Często można zobaczyć tam kulisy jej pracy, nowe fryzury czy nawet ciekawe stylizacje. Zdjęcia pokazujące życie prywatne również się zdarzają.

Od jakiegoś czasu projektantka wypoczywa na południu Europy wraz z koleżanką. Jest tam ciepło i słonecznie, dlatego 56-latka zamiast codziennego outfitu stawia na kostium kąpielowy. Uwagę zwraca nie tylko idealna sylwetka Minge, ale również duże tatuaże. Trzeba przyznać, że robią spore wrażenie.

Oczywiście Ewa Minge nie byłaby sobą, gdyby nie dodała odpowiedniego opisu do fotki. Takie emocjonalne opisy to u 56-latki codzienność.

"W życiu nie ma podobno przypadków... Uciekasz przed przeznaczeniem a ono cię dogania. To jest najsłynniejszy mur w moim życiu... kiedyś będzie częścią mojej książki. Mury przeważnie kojarzą się z bólem, wysiłkiem, cierpieniem... czymś, co nas odgradza od szczęścia... wolności... z czymś, co trzeba pokonać, aby pójść dalej. Ten mur jest dla mnie synonimem szczęśliwego acz bardzo zaskakującego początku. Są mury szerokie i silne jak ludzkie ramiona... a może odwrotnie..." - napisała w sieci Ewa Minge.

Internauci zszokowani postem Ewy Minge

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Ewy Minge. Większość była pod wrażeniem sylwetki gwiazdy, jednak znaleźli się i tacy, którzy wprost napisali, że projektantka powinna nieco przystopować ze wstawianiem tego typu zdjęć do sieci.

"W pewnym wieku już trzeba przystopować z eksponowaniem swoich walorów" - napisał jeden z obserwatorów.

Zobacz też: Ewa Minge rozprawia o zarobkach Polaków. Padły mocne słowa

Zobacz naszą galerię: Ewa Minge chce zamieszkać na Sycylii