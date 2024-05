Nie żyje Jacek Zieliński. Tragiczna informacja zasmuciła kilka pokoleń fanów

Jacek Zieliński nie żyje. Okropną wiadomość o śmierci giganta polskiej muzyki rozrywkowej jako pierwszy podał zespół Piwnica pod Baranami, który od lat jest zaprzyjaźniony z grupą Skaldowie. Tragiczna informacja zasmuciła kilka pokoleń fanów góralskiej kapeli i wiele postaci ze świata show-biznesu. Nic nie wskazywało na to, że muzyk może nagle odejść. Cały czas koncertował i prezentował dobrą formę sceniczną. Wzruszające pożegnanie Jacka Zielińskiego zamieścił m.in. Ralph Kamiński, który jeszcze nie dawno wystąpił na jednej scenie z legendarnym wokalistą. Panowie zaśpiewali razem utwór "Prześliczna wiolonczelistka". Tuż po śmierci Jacka Zielińskiego Agata Młynarska ujawniła z kolei sensacyjną prawdę na temat innego szlagieru Skaldów, przez wielu uznawanego za największy przebój zespołu. Chodzi o piosenkę "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Ludzie myśli, że tak kapitalny kawałek powstawał bardzo długo. Tymczasem okazało się, że wszystko trwało krótką chwilę!

Tak powstał przebój "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Agata Młynarska tuż po śmierci Jacka Zielińskiego ujawnia sensacyjną prawdę

Autorem tekstu do "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" jest Wojciech Młynarski, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Muzykę skomponował - tak jak w przypadku zdecydowanej większości utworów Skaldów - Andrzej Zieliński, starszy brat Jacka. Jak powstał największy przebój kapeli braci Zielińskich? - Słowa do piosenki "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" Tata napisał w 20 minut, od ręki, podczas nagrania programu radiowego w 1967 r. Bracia Zielińscy zagrali Tacie muzykę, a Młynarski machnął tekst na miejscu. Dzięki temu piosenka mogła zostać od razu nagrana w studio, stając się natychmiast przebojem - zdradziła Agata Młynarska, która mocno przeżyła śmierć Jacka Zielińskiego. - Dziś dotarła wiadomość o śmierci Jacka. Mam w oczach jego uśmiech, czuję jego dobrą energię, którą zawsze obdarzał wszystkich. Był dla mnie, jak jego brat Andrzej - zawsze! Bo Skaldowie przecież byli zawsze - zaznaczyła był prezenterka TVP.

Agata Młynarska na zawsze w sercu zachowa to, co bracia Zielińscy robili po śmierci jej ojca

Agata Młynarska wspominała też okres chwilę po śmierci jej słynnego ojca. Zachowania braci Zielińskich nigdy nie zapomni. - Czułość i życzliwość, jaką okazywali nam podczas pożegnania Taty, wspólne śpiewanie w Teatrze Ateneum po pogrzebie Ojca, to są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Dziękuję za to, że mogłam słuchać Jacka i czerpać z jego ogromnego doświadczenia, cieszyć się wspólną pracą, a potem gadać i gadać i gadać… - napisała dziennikarka, która w 2013 roku podczas Festiwalu w Opolu poprowadziła jubileuszowy koncert zespołu Skaldowie. - Miałam zaszczyt prowadzić ten koncert i wspólnie go przygotować razem z braćmi Zielińskimi. Rozbiliśmy bank z oglądalnością, a publiczność w amfiteatrze, mimo deszczu, szalała już od pierwszych taktów piosenek. Jak to będzie bez Jacka? Bez jego gry na trąbce i skrzypcach? Bez śpiewu i radosnych podskoków na scenie? - zastanawiała się pogrążona w smutku Agata Młynarska.

