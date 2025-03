Michał Milowicz został ojcem! Maluch jest na świecie, a dumny tata zdradził jego imię

Michał Milowicz ma 54 lata i właśnie został ojcem! O tym, że razem z ukochaną czekają na pierwszą pociechę, aktor poinformował w grudniu 2024 r. Na początku marca chłopiec pojawił się na świecie. Dumny tata opublikował w sieci rozczulające zdjęcie z dłonią maluszka na pierwszym planie.

Identyczny wpis został dodany na profilu młodej mamy. Maurycy prawdopodobnie już jest oczkiem w głowie rodziców!

Gdy Milowicz pochwalił się dobrą nowiną i uroczym ujęciem, na Instagramie posypały się komentarze z gratulacjami - i od fanów gwiazdora, i od jego znajomych z branży.

"Kochani moi w stopki od cioci Adusi wycałujcie, Was też całuję i przytulam" - napisała wniebowzięta Adrianna Biedrzyńska .

Małgosia Lewińska była zaskoczona faktem, że chłopiec jest już poza brzuszkiem mamy:

Magda Lamparska dodała:

"Co za wspaniała wiadomość! Gratulacje Kochani".

A Kaja Paschalska rzuciła:

Gratulacje młodym rodzicom złożyły też Ania Gzyra, Magdalena Górska, Paulina Koziejowska czy Paulina Holtz.

Aktor długo czekał na taką partnerkę, z którą mógłby założyć rodzinę. Wreszcie się udało. Z Katarzyną, która jest od niego młodsza o kilkanaście lat, planują się pobrać, jednak zanim doszło do ślubu, na świecie pojawił się syn pary.

Kiedy Milowicz dowiedział się o ciąży, był bardzo szczęśliwy.

Ten moment, kiedy się dowiedziałem, no ja przykląkłem z wrażenia. Zacząłem po prostu płakać, bo chłopaki nie płaczą, ale do pewnego momentu. Czekałem na to pół życia - wyznał wzruszony aktor w "Halo, tu Polsat".