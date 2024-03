Michał Milowicz kariera. Był Polskim Elvisem lat 90

Michał Milowicz do dziś z sentymentem wspominany jest przez miłośników polskiego show-biznesu lat 90. Polski Elvis był jak na tamte czasy zdecydowanie nietuzinową postacią. Artysta występował w Teatrze Studia Buffo w spektaklu kabaretowo-rewiowym "Elvis". To wtedy ludzie zaczęli o nim mówić "Polski Elvis", choć niektórzy doszukiwali się podobieństwa Michała Milowicza do Johna Travolty. Piosenkarz świetnie radził sobie także jako aktor. Jeszcze w latach 90. zagrał w kultowych filmach: "Młode Wilki", "Sztos" i "Kilerów 2-óch". W XXI wieku Michał Milowicz nadal był popularny (wziął udział m.in. w programie "Taniec z gwiazdami") , ale stopniowo jego sława gasła. W 2022 roku wydało się, że Polski Elvis oświadczył się młodszej o 13 lat partnerce - Katarzynie Kędzierskiej. Para poznała się na imprezie z okazji 25-lecia Teatru Buffo. - To był taki moment integracji widzów z aktorami. Ja byłam z siostrą. Po tej części artystycznej, oficjalnej był bankiet. Michał mnie zauważył. Podszedł do mnie, zjawił się nagle i jakoś tak dalej poszło - wspominała kobieta w "Dzień dobry TVN".

Tak zmienił się Michał Milowicz. Polski Elvis ma już 54 lata

Z kolei na początku 2023 roku Michał Milowicz miał problemy zdrowotne i przeszedł operację, prawdopodobnie związaną z biodrem. Polski Elvis jednak nie wymiękał. - A jak u Was? Trzymajcie kciuki za rehabilitację, abym jak najszybciej mógł wrócić do Was i na deski teatru etc… Uściski dla wszystkich i wspaniałego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego 2023 roku! Nie jest lekko, ale przecież ,"Chłopaki nie płaczą". "CocoJambo i do przodu" - zwrócił się z humorem do internautów Michał Milowicz, który dziś jest już po 50-tce i od lat 90. mocno się zmienił. Aktor przytył i posiwiał, ale nie stracił swojego uroku. Niesamowite, jak wygląda Polski Elvis lat 90. w wieku 54 lat! Zobacz w naszej galerii, jak przez lata zmieniał się zabójczo przystojny Michał Milowicz.

