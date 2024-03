Lata 90. były szalone w wielu wymiarach. Po siermiężnych czasach PRL poczuliśmy powiew wolności. Nie każdy jednak potrafił się odnaleźć w nowych, kapitalistycznych realiach. Inflacja i bezrobocie mocno dawały Polakom w kość. Dzieci lat 90. jednak miały znacznie więcej możliwości, niż ich starsze koleżanki i koledzy wychowujące się dekadę wcześniej. Na rynku pojawiło się mnóstwo gadżetów i zabawek. Z perspektywy czasu wyglądają one nieco komicznie, ale w latach 90. były symbolem szpanu, a nawet luksusu. Kto z Was grał na komputerze Atari, słuchał muzyki z walkmana, zbierał karteczki i bawił się resorakami? Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz, co do czego służyło. Rozwiąż QUIZ sentymentalny. Gadżety i zabawki lat 90. Mieliście takie cuda?

QUIZ sentymentalny. Gadżety i zabawki lat 90. Mieliście takie cuda? Pytanie 1 z 18 Przenośnie urządzenie z słuchawkami na niewielkie kasety to: discman walkman bumbox Dalej

