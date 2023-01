Michał Milowicz trafił do szpitala! Konieczna była poważna operacja

Michał Milowicz to znany i lubiany aktor, dał się również pokazać fanom z innej strony - jako utalentowany wokalista. Największą popularność przyniosły mu role w kultowych, polskich komediach, takich jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranek kojota", ale to nie jedyne produkcje, w których mogliśmy go podziwiać. Ostatnio postanowił sprawdzić się nawet w roli reżysera, producenta i scenarzysty, pracując przy filmie "Futro z misia". Milowicz słynie z dobrego humoru i przyjaznego podejścia do fanów oraz kolegów i koleżanek z planu. Przy tym wszystkim stronił od mediów i ujawniania informacji na temat swojego prywatnego życia, raczej unikał bankietów i "ścianek". Niestety, teraz aktor mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Tuż po nowym roku trafił do szpitala!

Michał Milowicz trafił do szpitala! Co się stało? Konieczna była poważna operacja

Michał Milowicz postanowił uspokoić zaniepokojonych fanów i opublikował na Instagramie zdjęcie ze szpitala. W opisie wyjaśnia co nieco o sytuacji, jaka go spotkała. Jak czytamy, nowy rok rozpoczął z "nowym bokiem" i "nowym dzisiaj pierwszym krokiem" - zagaił żartobliwie.

"A jak u Was? Trzymajcie kciuki za rehabilitację abym jak najszybciej mógł wrócić do Was i na deski teatru etc… Uściski dla wszystkich i wspaniałego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego 2023 roku! Nie jest lekko, ale przecież ,,Chłopaki nie płaczą”. CocoJambo i do przodu", napisał Michał Milowicz na Instagramie.

Z opisu i hasztagów jakich użył można wywnioskować, że prawdopodobnie przeszedł operację związaną z biodrem - być może chodzi o operację stawu biodrowego, potocznie nazywaną "wymianą biodra". W komentarzach pod postem Milowicza pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy wysyłają dobre słowo i wyrazy wsparcia. Przyłączamy się i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

