Magdalena Welc pojawiła się w polskim programie "Mam Talent" w 2010 roku. Oczarowała jurorów swoim niezwykłym wykonaniem utworu "Nie żałuję" i dała się poznać jako bardzo wrażliwa 12-latka. Konsekwentnie pokonywała kolejne etapy show, dochodząc aż do finału, który ostatecznie wygrała. Magda Welc do samego końca pozostała skromną artystką, za co Polacy ją pokochali. Co ciekawe, w finale "Mam Talent" pokonała nawet Kamila Bednarka, który do dziś jest popularny, a jego utworów możemy słuchać często w radiu. Podobnie stało się zresztą w edycji, w której Michał Szpak przegrał ze śp. Gienkiem Loską. I choć o Magdzie Welc ostatnio nieco zapomniano, bo zdecydowała się wycofać z branży na kilka lat, to w 2021 roku powróciła na scenę. Zaczęła publikować nowe piosenki, nagrywać teledyski. Nagrała nawet album "Witaj mnie". Niestety, teraz spotkał ją koszmar, o którym postanowiła opowiedzieć.

Gdy jako dziecko wygrała "Mam Talent", Polacy ją pokochali. Teraz spotkał ją koszmar!

Magdalena Welc przeżywa koszmar, przed którym broni się chyba każdy artysta (i nie tylko). 24-letnia dziś wokalistka ujawniła, że ona i Mariusz Ostański, z którym współpracuje. Zostali okradzeni z dostępu do wszystkich swoich kont w mediach społecznościowych!

"Usłyszałam tylko w słuchawce: „Nie istniejemy”. Nie zrozumiałam, o co mu chodzi. Powtórzył: „Nie istniejemy w sieci”. W pierwszej chwili myślałam, że to żart. Nie chciałam w to wierzyć", zdradziła kulisy swojej rozmowy telefonicznej z Ostańskim.

Ktoś włamał się na ich konta w serwisach Youtube, Facebook oraz Instagram. "Tak przepadła cała nasza dwuletnia praca. Czuliśmy się okropnie. Gniew mieszał się z bezradnością. Zastanawiałam się, czy to nasza wina. A może ludzka zawiść? (…) W jednej chwili ktoś odebrał nam coś ważnego", napisała Magda Welc.

Ostatecznie Magda Welc w porozumieniu z Mariuszem Ostańskim podjęli decyzję o założeniu nowych kont, bo starych nie udało im się odzyskać. Teraz próbują odbudować rzeszę fanów, która śledziła ich poczynania. Trzymamy kciuki za sukces!

