Joanna Opozda czeka na rozwód z Antkiem Królikowskim. Pojawiła się przeszkoda...

W lutym minie rok od rozstania Joanny Opozdy (35 l.) i Antka Królikowskiego (34 l.). I chociaż trudno w to uwierzyć, małżonkowie wciąż czekają na termin pierwszej rozprawy rozwodowej. Według naszych ustaleń może do niej dojść najwcześniej pod koniec 2023 r. Ale to i tak nie zamyka sprawy. Bo byli kochankowie na pewno nie usłyszą wówczas wyroku.