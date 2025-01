Michał Milowicz będzie miał syna czy córkę? Przyszły młody tata wszystko zdradził! Reakcja? Bezcenna

Maciej Kurzajewski usiłuje sprzedać dom. Cena? To oferta tylko dla milionerów

Michał Milowicz ma powody do radości! 54-letni aktor jakiś czas temu dowiedział się o tym, że razem z ukochaną partnerką zostaną rodzicami. Teraz poznał płeć dziecka, na które od dawna czeka.

Będzie miał syna czy córkę? Już wszystko jasne. Rozemocjonowany gwiazdor wszystko zdradził. Musicie obejrzeć filmik, który opublikował na swoim instagramowym profilu, by zobaczyć, jak zareagował.

Michał Milowicz czeka na upragnione dziecko. Będzie chłopiec? A może dziewczynka?

Michał Milowicz dopiero co pochwalił się zaokrąglonym, ciążowym brzuszkiem swojej partnerki. Teraz okazuje się, że oboje znają już płeć wyczekiwanego maleństwa. Aktor w sieci pokazał nagranie, które sprawia, że topi się nawet najtwardsze serce. Reakcja gwiazdora jest wspaniała.

Na filmiku widać moment, w którym do przyszłego ojca dociera, czy będzie miał synka, czy córeczkę. Najpierw razem z Katarzyną, partnerką, ogląda coś na telefonie. Po chwili Milowicz zakrywa twarz dłońmi i tuli do siebie ukochaną. Śmieje się i płacze jednocześnie. Zakochani przytulają swoje psy, a moment później Milowicz informuje, że "to chłopiec!".

Na końcu można zobaczyć, jak aktor z czułością gładzi ciążowy brzuszek partnerki.

"To jeden z naszych najbardziej emocjonalnych momentów, którym postanowiliśmy się z Wami podzielić" - napisał Milowicz w sieci.

"Tylko tata chłopca tak płacze pięknie", "Tak się cieszymy", "Gratulacje, pierwszy synek, a druga będzie córeczka", "Kochani, gratulacje przeogromne!", "Również się cieszę, że będzie syn! Wszystkiego dobrego dla Was" - czytamy w komentarzach.

