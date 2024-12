Michał Milowicz zostanie ojcem! 54-letni aktor czekał na to pół życia

Michał Milowicz to jeden z najpopularniejszych aktorów przełomu lat 90. i 2000. Jego role w filmach "Chłopaki nie płaczą" czy "Młode wilki" stały się wręcz kultowe. Obecnie pojawia się głównie w produkcjach telewizyjnych i teatrze.

Gwiazdor od pewnego czasu jest szczęśliwie zakochany i tą miłością dzieli się chętnie z fanami na swoim Instagramie. Jego wybranką jest o 13 lat młodsza Katarzyna Kędzierska. 39-latka pracuje w bankowości. W 2022 roku padła deklaracja, że para się zaręczyła, ale para nie śpieszy się ze ślubem.

Aktor od kilku tygodni zadawał się dawać fanom znaki, ponieważ w wywiadach często wspominał o chęci posiadania dzieci. Pod koniec listopada w jednym z wywiadów zapowiedział, że pomału planuje budować rodzinę. Jego marzenia się spełniają.

16 grudnia Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali radosne nowiny. Niebawem na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Fanów poinformowali, publikując urocze zdjęcie na Instagramie.

Przyszły ojciec gościł w niedzielę w programie "Halo, tu Polsat". Widocznie wzruszony opowiedział o czekającej go roli ojca. Wspomniał również moment, w którym narzeczona powiedziała mu o ciąży.

Ten moment, kiedy się dowiedziałem, no ja przykląkłem z wrażenia. Zacząłem po prostu płakać, bo chłopaki nie płaczą, ale do pewnego momentu. Czekałem na to pół życia - wyznał wzruszony aktor.