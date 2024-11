Sensacyjne doniesienia o Joannie Kurskiej! Chodzi o powrót do telewizji. "Ludzie są najważniejsi"

Michał Milowicz to jeden z tych gwiazdorów, któremu do ożenku się nie spieszyło. Aktor i wokalista miłość życia znalazł dopiero po czterdziestce. Młodsza od niego o ponad 13 lat kobieta nie interesuje się show-biznesem. Katarzyna Kędzierska pracuje w bankowości i brylowanie na czerwonym dywanie nie jest bliskie jej sercu. Możliwe więc to właśnie dlatego związek zakochanych funkcjonuje tak dobrze.

Michał Milowicz zakochany po uszy

Michał Milowicz był niedawno gościem podczas benefisu Bohdana Łazuki. Na doniosłym wydarzeniu w wywiadzie dla shownews.pl opowiedział o swoim życiu prywatnym. Niewiarygodne, co wyjawił. Zapytany o ślub z ukochaną odpowiedział, że pomału planuje budować rodzinę.

Mam nadzieję, że będziemy jakoś pomału budować rodzinę. [ślub] na pewno nie w tym roku... - powiedział Milowicz.

W wielu wywiadach 54-latek mówił, że chciałby zostać ojcem. Według niego tylko dziecko zapewni mu kompletną rodzinę.

[życzcie mi] żebym miał potomka: może najpierw synka, żebym miał właśnie potomka - powiedział dziennikarzom shownews.pl.

Jak Michał Milowicz poznał ukochaną?

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska jakiś czas temu byli gośćmi Andrzeja Sołtysika oraz Anny Kalczyńskiej w "Dzień dobry TVN". Aktor i jego ukochana, która zajmuje się bankowością, opowiedzieli o swojej pięknej historii miłości.

Poznaliśmy się w Teatrze Buffo na 25-leciu. To był taki moment integracji widzów z aktorami. Ja byłam z siostrą. Po tej części artystycznej, oficjalnej był bankiet. Michał mnie zauważył. Podszedł do mnie, zjawił się nagle i jakoś tak dalej poszło - mówiła w telewizji Kędzierska.

Przez długi czas nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że aktor jest zakochany. W trakcie wywiadu mówił jednak, że nie ukrywał się, nie unikał publicznych miejsc i celebrował związek z Kędzierską jak każda normalna para.

Nie chowaliśmy się. My się nie eksponowaliśmy. Może tak w skrócie powiem. Były burze, były róże i zmagania małe, duże. Potem nagle pojaśniało, do Tajlandii nas wywiało i radością posmyrało. To meandry naszej przyjaźni, naszego związku i w pewnym momencie postanowiliśmy, że pokażemy naszą radość i uśmiech po prostu - mówił gwiazdor w "DDTVN".

