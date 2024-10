Michał Milowicz wkrótce zostanie ojcem? "Marzenie wkrótce się spełni...", a teraz TO!

Michał Milowicz, nazywany "polskim Elvisem", chyba zostawia swoim fanom pewne wskazówki... kilka dni temu deklarował że marzy by zostać ojcem i wierzy, że to marzenie wkrótce spełni. W innym wywiadzie powiedział, że "możliwe, że w niedalekiej przyszłości" stanie na ślubnym kobiercu. To rzuca zupełnie inne światło na zdjęcia, które dotarły do naszej redakcji...