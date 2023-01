Alicja Resich-Modlińska to wielka gwiazda telewizji

Alicja Resich-Modlińska za chwilę będzie świętowała 68. urodziny! Gwiazda telewizji urodziła się 30 stycznia 1955 roku w Krakowie. Pierwsze kroki w dziennikarskiej karierze stawiała w radiu, a konkretnie w radiowej Trójce. Jeśli chodzi o rozgłośnie, to była też związana z Radiem Kolor, Radiem ZET i Radiem PiN. Jednak największą popularność wśród Polaków zdobyła jako dziennikarka telewizyjna. Widzowie uwielbiali jej program "Wieczór z Alicją", który na antenie TVP pojawił się w 1994 roku. Inne programy, która w telewizji prowadziła Resich-Modlińska to: Na wyłączność, Kawa czy herbata? i Pytanie na śniadanie, którym przez kilka lat nawet kierowała. Potem była związana też z telewizja Polsat, a nawet RTL 7, w którym wraz z Wojciechem Cejrowskim prowadziła audycję "Piękna i bestia".

Emerytura Alicji Resich-Modlińskiej: Długo pracowałam, więc jest ona dość wysoka

Aktualnie Alicja Resich-Modlińska nadal jest aktywna zawodowo. Fani gwiazdy mogą ją oglądać na antenie Polsat Cafe w programie „W bliskim planie”. Jak widać, mimo wieku, gwiazda zupełnie nie myśli więc o przejściu w pełni na zasłużoną emeryturę, choć przecież osiągnęła już wiek, który obwiązuje w przypadku kobiet w Polsce. I jest emerytką. W 2018 roku w rozmowie z portalem Plejada przyznała, że rozstała się z TVP, a zapytana czy nie obawiała się o swoją przyszłość, odparła: - Przecież przeszłam na emeryturę. Długo pracowałam, więc jest ona dość wysoka. Byłam tym zaskoczona i mówię to bez przekąsu. Oczywiście, nie starczyłaby mi ona na wszystko, ale miałam inne pomysły na to, co mogę robić zawodowo - wyjaśniła i dodała, że cały czas miała, co robić i się nie nudziła.

Dość szybko po odejściu z telewizji publicznej Alicja Resich-Modlińska związała się z Polsat News. Rok po wspomnianej wyżej rozmowie, czyli w 2019 roku, w wywiadzie dla weekend.gazeta.pl Resich-Modlińska podpowiedział wprost, na uwagę, że " długo by pani na samej emeryturze nie wytrzymała', bo jest tak aktywna", jej odpowiedź mogła, i nadal może, wkurzyć inne kobiety, które są zmęczone wieloletnią pracą np. fizyczną i marzą o emeryturze: - Jeżeli mogę, to chcę pracować. Emerytura w wieku lat sześćdziesięciu jest wymysłem głupim. Z radością prowadzę w Polsat News program "W bliskim planie", który ma świetną oglądalność, szczególnie wśród młodego pokolenia, najwyraźniej ceniącego linearną, emocjonalną rozmowę z tzw. ciekawym człowiekiem.(...) Gdybym została nauczycielką, na co się zanosiło tuż po studiach, to byłabym zmęczona w wieku czterdziestu lat. Uczyłam, więc wiem, jaka to trudna praca. A więc błagam, niech pani nie robi ze mnie emerytki - wyznała w rozmowie. Obecnie "W bliskim planie" jest nadawane na antenie Polsat Cafe.